Украинские военные проводят контрбатарейную борьбу в Херсонской области: что это значит
Американские аналитики предполагают, что ВСУ могли зайти на левый берег Херсона. Однако в ОК "Юг" сообщают, что идет зачистка в контрбатарейном режиме. Она может осуществляться силами военной разведки и поэтому это рассматривается как заход частей и переход на левый берег.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Роман Свитан. Он объяснил детали контрбатарейной борьбы и как она проводится.
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Стандартная работа
Зачистка в контрбатарейной борьбе – это стандартная работа военной разведки, отметил военный эксперт. Она заходит на 15 – 30 км и корректирует огонь батареи – одна из основных задач. Также это может быть доразведка, подготовка плацдармов.
"Они работают тихо, быстро, незаметно. Наша разведка заходит, когда началась "зеленка". Это по всей линии фронта от Кинбурнской косы до Купянска", – отметил он.
Роман Свитан о возможных событиях на Херсонщине: смотреть видео
События в Херсонской области: последнее
- Ситуация на Юге остается стабильно сложной, сообщила 26 апреля Наталья Гуменюк. Она подтвердила, что украинские силы ведут контрбатарейную борьбу и уничтожают врага на левом берегу, чтобы тот не мог терроризировать своим оружием мирное население на освобожденных территориях.
- На этой неделе уничтожено более 30 врагов и более 30 единиц техники. Оккупанты подло прятали свою технику за местными, что делало невозможным работу украинских сил обороны.
- Оккупанты 26 апреля обстреляли управляемыми авиабомбами село Станислав Херсонского района. Повреждены частные дома и постройки. Предварительно без жертв и раненых.
- Враг продолжает свои преступления в отношении мирного населения. Стало известно, что возле Каховки расстреляли мужчину за его проукраинскую позицию. По этому факту украинские правоохранители открыли уголовное производство. Речь идет о статье 438 УКУ – нарушение законов и обычаев войны.