Украинские военные проводят контрбатарейную борьбу в Херсонской области: что это значит

Американские аналитики предполагают, что ВСУ могли зайти на левый берег Херсона. Однако в ОК "Юг" сообщают, что идет зачистка в контрбатарейном режиме. Она может осуществляться силами военной разведки и поэтому это рассматривается как заход частей и переход на левый берег.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Роман Свитан. Он объяснил детали контрбатарейной борьбы и как она проводится.

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Стандартная работа

Зачистка в контрбатарейной борьбе – это стандартная работа военной разведки, отметил военный эксперт. Она заходит на 15 – 30 км и корректирует огонь батареи – одна из основных задач. Также это может быть доразведка, подготовка плацдармов.

"Они работают тихо, быстро, незаметно. Наша разведка заходит, когда началась "зеленка". Это по всей линии фронта от Кинбурнской косы до Купянска", – отметил он.

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