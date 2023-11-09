Хезболла может ударить по кораблям США российскими ракетами, – Reuters
Источник:Reuters
Террористическая группировка Хезболла может владеть российскими противокорабельными ракетами "Яхонт" (П-800 "Оникс"), которые она может применить против флота США в Средиземном море.
Лидер Хезболлы Саед Хасан Насралла на прошлой неделе открыто сделал предупреждение Вашингтону, что у его группировки есть "что-то против американских кораблей", размещенных в регионе.
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Ссылаясь на два ливанских источника, издание пишет, что он имел в виду именно усиление противокорабельного ракетного потенциала Хезболлы, в том числе ракетами "Яхонт" российского производства с радиусом действия 300 километров.
Хезболла купила ракеты в Сирии
Международные СМИ и аналитики многие годы сообщали, что Хезболла приобрела ракеты "Яхонт" в Сирии. В то же время в Хезболле никогда не подтверждали, что владеют этим оружием.
Противокорабельные возможности Хезболлы значительно выросли с 2006 года, когда группировка впервые продемонстрировала, что может поразить судно в море, попав в израильский военный корабль в Средиземном море,
– пишет издание.
Более того, источник уточнил, что есть и "Яхонт", и другие вещи, кроме этих ракет. При этом не уточняя детали.
"Впечатляющий набор оружия"
Также собеседник отметил, что использование этого оружия Хезболлой против военных кораблей будет означать, что "конфликт перерос в великую региональную войну".
Трое действующих и один экс-чиновник США заявили, что Хезболла накопила "впечатляющий набор оружия", в частности, противокорабельные ракеты.
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Позиция США: коротко
- Как известно, США отправили Силы быстрого реагирования морской пехоты в восточную часть Средиземного моря.
- Вашингтон заверил, что развертывание военно-морских сил в Средиземном море – лишь попытка предотвратить эскалацию конфликта, сдерживая Иран, поддерживающий группы, в частности ХАМАС, Хезболла и Палестинский исламский джихад.