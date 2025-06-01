HIMARS мог ударить по российским военным возле Макеевки: по меньшей мере 8 "двухсотых"

Силы обороны могли ударить по колонне техники с российскими военными. Предположительно, удар был нанесен кассетными ракетами HIMARS. Но официально об этом ударе не сообщалось.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Astra.

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В Донецкой области в результате удара HIMARS могли погибнуть оккупанты

Как сообщают в СМИ, россиян могли атаковать в оккупированной Макеевке в Донецкой области.

13 июня ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по автоколонне российских военных в оккупированной Макеевке Донецкой области. Это произошло рядом с заброшенной АЗС на улице Автотранспортная, выяснила ASTRA. По данным источников, в результате погибли 8 российских военнослужащих. Еще 12 пострадали. Большинство из них относятся к воинской части 71443,

– говорится в заметке.

Пишут, что уничтожен автобус ПАЗ, принадлежащий российскому минобороны, повреждены еще три автобуса, военные КАМАЗ и "Урал".

Очевидцы сняли последствия прилета "хаймарса" в Макеевке: смотрите видео

Заметно колонну российских автомобилей, на одной из которых изображен Z, и большой пожар.

В сети есть кадры и объективного контроля. Оккупант из колонны записал видео, на котором подробно показал дыру в асфальте и убитых россиян, лежащих прямо на дороге. Он рассуждает, что и куда летело, в том числе называет марки машин.

Место прилета в Макеевке слили в интернет: смотрите видео (осторожно, ненормативная лексика!)

Макеевка на карте Украины: там могли ударить по колонне россиян

Напомним, Путин мечтает захватить Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области до конца 2025 года. В ISW считают, что ему это не удастся. Однако летом Россия может попытаться захватить Константиновку.