Говорили, что нет уже ни одного: как россияне продолжают охотиться за HIMARS

Россияне вынуждены придумывать победы на фронте, так что в их сводках не редко можно увидеть отчеты об уничтоженных системах HIMARS. Российское командование заявляло, что в Украине уже уничтожены все эти системы РСЗО, но охотиться за ними все еще просят своих шпионов.

Вчера Служба безопасности Украины задержала предателя, которого завербовал Кремль: его задачей было отследить местоположение системы HIMARS. Так что интересно, как их могут все еще искать россияне, если они уже уничтожены, по их словам. Вероятно, те, которые продолжают палить по позициям россиян.

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Предатель должен был передавать россиянам информацию о позициях американских систем HIMARS, а также "отчитываться" об обороне Одесской области – в частности о местонахождении штаба, вооружения и военной техники и складов с ракетно-артиллерийским вооружением.

Как россияне "уничтожили" все HIMARS

Еще в январе российское командование, в частности клоун Игорь Конашенков, во время своих брифингов насчитал "уничтоженных" пусковых установок HIMARS вдвое больше, чем есть у ВСУ на вооружении.

А по состоянию на сегодняшний день эта цифра, очевидно, пошла по третьему, если не по четвертому кругу, как это раньше было с Су-25.

Россияне любят преувеличивать

Оккупанты также продолжают преувеличивать с восхвалением собственных возможностей. Недавно придумали, что якобы "ликвидировали" 6 ракет HIMARS под Мелитополем. Это при том, что ракеты от HIMARS, которые есть на вооружении у украинских военных, летят по квазибаллистической траектории.

Более того, российские системы ПРО не способны сбивать ракеты от HIMARS. Кроме того, такая ракета стоит около 150 тысяч долларов. А ракета от С-400 – около 500 тысяч долларов. И ракет от HIMARS у нас очень много.