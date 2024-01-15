Применение химического оружия россиянами: в ВСУ рассказали о влиянии газа на здоровье бойцов

Россияне регулярно применяют химическое оружие против украинских военных, несмотря на то, что такие методы войны запрещены. В течение суток фиксируется как минимум несколько случаев.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун. Ранее Генштаб сообщал, что только в течение января зафиксирован 51 случай применение химического оружия

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Чем опасно химическое оружие

Александр Штупун рассказал, что в среднем два-три раза в сутки россияне используют химическое оружие на Таврическом направлении. Обычно это хлорпикриновые гранаты К-51.

Они вызывают раздражение кожи, слезы. Если в большой концентрации у наших солдат может появляться рвота, затрудненное дыхание. Если уж совсем, у человека какая-нибудь аллергия, то может дойти и до смертельных случаев. Но пока такого не фиксировалось,

– сообщил спикер.

Противогазы достаточно долго помогают против хлорпикрина. Также влияет и ветер – однако здесь стоит учитывать, куда он дует. Значительных потерь из-за применения этого вооружения нет. Враг пытается бросить эти гранаты в блиндаж и применяет, когда им необходимо произвести ротацию на передовых позициях. Или их также используют во время штурмов.

Использование химического оружия