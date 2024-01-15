Применение химического оружия россиянами: в ВСУ рассказали о влиянии газа на здоровье бойцов
Россияне регулярно применяют химическое оружие против украинских военных, несмотря на то, что такие методы войны запрещены. В течение суток фиксируется как минимум несколько случаев.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун. Ранее Генштаб сообщал, что только в течение января зафиксирован 51 случай применение химического оружия
Смотрите также Россияне прут на Авдеевку и Синьковку: как за неделю изменилась карта фронта
Чем опасно химическое оружие
Александр Штупун рассказал, что в среднем два-три раза в сутки россияне используют химическое оружие на Таврическом направлении. Обычно это хлорпикриновые гранаты К-51.
Они вызывают раздражение кожи, слезы. Если в большой концентрации у наших солдат может появляться рвота, затрудненное дыхание. Если уж совсем, у человека какая-нибудь аллергия, то может дойти и до смертельных случаев. Но пока такого не фиксировалось,
– сообщил спикер.
Противогазы достаточно долго помогают против хлорпикрина. Также влияет и ветер – однако здесь стоит учитывать, куда он дует. Значительных потерь из-за применения этого вооружения нет. Враг пытается бросить эти гранаты в блиндаж и применяет, когда им необходимо произвести ротацию на передовых позициях. Или их также используют во время штурмов.
Использование химического оружия
- В Генштабе сообщили, что Силы обороны зафиксировали 626 фактов применения Россией боеприпасов, снаряженных ядовитыми химическими веществами. Из них 51 – только за январь этого года.
- 14 декабря 2023 года наши защитники обнаружили новый тип газовых гранат РГ-ВО. Они содержат химическое вещество CS. Это может свидетельствовать о расширении арсенала химического оружия, используемого агрессором. Важно, что своими действиями Россия цинично нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия (CWC), членом которой она является.
- Несколько недель назад враг признал использование химического оружия в Херсонской области. Аналитики ISW сообщили со ссылкой на захватчиков, что 810-я бригада морской пехоты врага написала, что атакует ВСУ запрещенными веществами. Они утверждали, что "изменили тактику" и применяют "сброс гранат К-51 с беспилотников", чтобы украинские защитники выходили из укреплений.