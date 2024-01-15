Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун. Раніше Генштаб повідомляв, що лише протягом січня зафіксовано 51 випадок застосування хімічної зброї.

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Чим небезпечна хімічна зброя

Олександр Шпутун розповів, що в середньому двічі-тричі за добу росіяни використовують хімічну зброю на Таврійському напрямку. Зазвичай це хлорпікринові гранати К-51.

Вони викликають подразнення шкіри, сльози. Якщо у великій концентрації у наших солдатів може з'являтися блювота, утруднене дихання. Якщо вже зовсім, у людини якась алергія, то може дійти й до смертельних випадків. Але наразі такого не фіксувалося,

– повідомив речник.

Протигази досить довго допомагають проти хлорпікрину. Також впливає й вітер – однак тут варто зважати на те, куди він дме. Значних втрат через застосування цього озброєння немає. Ворог намагається кинути ці гранати у бліндаж і застосовує, коли їм необхідно зробити ротацію на передових позиціях. Або ж їх також використовують під час штурмів.

Використання хімічної зброї