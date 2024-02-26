Чиновники Минобороны разворовали более 4 миллионов гривен на закупках армейских кроватей
Источник:Нацполиция в Винницкой области
В Винницкой области правоохранители разоблачили очередную схему хищения государственных средств, выделенных на нужды ВСУ. Оказалось, сделку провернули должностные лица Минобороны.
Так, трое чиновников оборонного ведомства совершили махинации на закупках кроватей для украинской армии.
Смотрите также Водитель навеселе ел пельмени с уксусом, но это не помогло: получил штраф и лишение прав
Что натворили чиновники оборонного ведомства
По данным следствия, 39-летний начальник одного из отделов Минобороны совместно с 68-летним подчиненным и 44-летней подчиненной закупили 2000 кроватей для военных по ценам выше рыночных.
Таким образом они нанесли ущерб государственному бюджету на сумму в почти 4,3 миллиона гривен.
Какое наказание грозит чиновникам Минобороны
Известно, что всем участникам преступной схемы уже сообщили о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. За такое правонарушение подозреваемые могут оказаться за решеткой на 12 лет. Также злоумышленников лишат права занимать определенные должности и конфискуют у них частную собственность.
Сейчас начальнику отдела уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 4 миллиона гривен. Его сообщникам суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Крупнейшие скандалы с закупками для ВСУ
- В начале года общество всколыхнуло известие о хищении государственных средств, которые были выделены для армии, одним из крупнейших поставщиков Минобороны. Речь идет о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче. Он и еще 5 сообщников, в частности его сын Роман, не выполнили заказ по поставкам ВСУ одежды и белья и незаконно завладели почти 1 миллиардом гривен.
- Сегодня, в частности, стало известно, что Гринкевичу – старшему продлили срок пребывания под стражей еще на месяц.
- Другой скандал, связан с бывшими и нынешними должностными лицами Минобороны. По данным следствия, подозреваемые заключили контракт с "Львовским арсеналом" на поставку 100 тысяч минометных снарядов для ВСУ. Деньги компании выплатили, а ни одного боеприпаса военные так и не получили. Известно, что в этом деле фигурируют Александр Лиев, бывший руководитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны; Тоомас Нахкур – отстраненный руководитель этого департамента оборонного ведомства; Юрий Збитнев – руководитель "Львовского арсенала".