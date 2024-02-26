Чиновники Минобороны разворовали более 4 миллионов гривен на закупках армейских кроватей

В Винницкой области правоохранители разоблачили очередную схему хищения государственных средств, выделенных на нужды ВСУ. Оказалось, сделку провернули должностные лица Минобороны.

Так, трое чиновников оборонного ведомства совершили махинации на закупках кроватей для украинской армии.

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Что натворили чиновники оборонного ведомства

По данным следствия, 39-летний начальник одного из отделов Минобороны совместно с 68-летним подчиненным и 44-летней подчиненной закупили 2000 кроватей для военных по ценам выше рыночных.

Таким образом они нанесли ущерб государственному бюджету на сумму в почти 4,3 миллиона гривен.

Какое наказание грозит чиновникам Минобороны

Известно, что всем участникам преступной схемы уже сообщили о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. За такое правонарушение подозреваемые могут оказаться за решеткой на 12 лет. Также злоумышленников лишат права занимать определенные должности и конфискуют у них частную собственность.

Сейчас начальнику отдела уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 4 миллиона гривен. Его сообщникам суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Крупнейшие скандалы с закупками для ВСУ