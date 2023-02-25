Регулярные "хлопоки" в Мариуполе: генерал-лейтенант сказал, что могло его вызвать
В Мариуполь, который находится в оккупации почти год и расположен в 80 километрах от подконтрольной украинскому правительству территории, начал наведываться "хлопок". Если раньше этот город считался недосягаемым для ВСУ, то теперь у Украины есть оружие, которое может выбить россиян из чужого для них города.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его словам, есть 2 варианта, чем могли быть вызваны взрывы в Мариуполе.
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Россияне в Мариуполе под прицелом
Игорь Романеко рассказал, что взрывы в Мариуполе могли быть вызваны появлением нового вооружения в Украине. Поскольку Мариуполь – это украинский город, который временно оккупирован Россией, Украина может применять иностранное оружие дальнего радиуса действия, которое могли передать западные партнеры.
Кроме того, у Украины также постоянно увеличиваются собственные возможности нанесения ударов по территориям, находящимся в оккупации далеко за пределами линии фронта. Романенко предположил, что нанести удары по российской военной базе и складу с боеприпасами могли с помощью беспилотников.
Игорь Романенко назвал 2 варианта оружия, которое могло достать до Мариуполя: смотрите видео
"Увеличиваются наши возможности в отношении беспилотных летательных аппаратов и других ударных средств, которые могут действовать на такие расстояния. Мы видим эту активизацию уже на расстояние 100 километров. Пока еще на такую. И на "пока еще" я настаиваю", – сказал военный эксперт.
Что произошло в Мариуполе: последние события
- В оккупированном городе произошел ряд взрывов, повредивших военную инфраструктуру оккупантов. Речь идет о военной базе россиян, складах с боеприпасами, нескольких единицах техники и десятках убитых оккупантов.
- Россияне в панике пытались противодействовать взрывам, поскольку не думали, что ВСУ могут до него достать. Они подняли в небо авиацию и пытались применить ПВО, но все это оказалось бесполезным.
- В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил об очередных взрывах в Мариуполе. В сакральную для России дату мариупольцы смогли насладиться взрывами русских боеприпасов.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сказала, что ВСУ нашли способ избивать россиян в тылу, отметили, что теперь диктовать условия и заказывать фейерверки будет Украина.