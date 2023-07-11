"Хлопок" в оккупированном Бердянске и Токмаке: Гуменюк намекнула, что уничтожали ВСУ

Во вторник, 11 июля, раздались взрывы в Бердянске и Токмаке Запорожской области. "Хлопок" посетил пункты, где российские оккупанты сосредотачивали свои ресурсы и мощности.

Об этом 24 Каналу рассказала руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, во время контрнаступления важно уничтожать мощности врага.

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"Эти пункты являются определенным сосредоточением ресурсов и мощностей врага. Напомню, в условиях контрнаступления одним из важнейших элементов является уничтожение мощностей врага до применения их в активных действиях. Именно это и происходит", – заявила представительница.

"Хлопок" в Бердянске и Токмаке