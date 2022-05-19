"Хлопок близко": жителям Белгородской области звонят и просят эвакуироваться

19 мая 2022 , 18:08
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В Белгородской области жителям звонят якобы сотрудники МЧС и сообщают об эвакуации населения пограничных сел.

В Белгороде говорят об эвакуации

В то же время в пресс-службе российского МЧС в регионе опровергла подобные планы. Говорят, что эта информация не соответствует действительности.

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Неизвестные представляются сотрудниками МЧС и просят жителей Белгородской области эвакуироваться из пограничных сел,
– говорится в сообщении.

В общем, такая паника вполне оправдана, в Белгороде действительно неспокойно. В то же время, в Минобороны Украины неоднократно говорили, что не будут спрашивать разрешения, как им защищаться.

Обратите внимание! К слову, ранее в Белгороде заметили листовки, призывающие "вернуть Белгород в лоно Харьковской области". В листовках также говорится о "Белгородской народной республике". Подписаны они якобы от легиона "Свобода России", хотя они подчеркнули, что не имеют отношения к этому. Зато заявили, что так ФСБ хочет их дискредитировать.

Кратко о последних "хлопках" в российском Белгороде

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Автор: Анастасія Лукашевська