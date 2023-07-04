"Хлопка" в Москве будет еще больше: оперативная сводка от Свитана

В столицу России пришел "хлопок". Громко было возле аэропорта "Внуково" - это 25 километров до Москвы. Местные говорят, что взрывалось так, что стены тряслись, но Минобороны агрессора традиционно говорит, что ликвидировало все БПЛА.

Об этом "хлопке" и не только в ежедневной оперативной сводке на 24 Канале рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. В сети уже показали видео громкого "хлопка" в Новой Москве.

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Москва – крупнейший военный хаб России

Свитан отметил, что "хлопок" посетил Кубинку, расположенную неподалеку от Москвы. Это трасса из Смоленска в Москву. Она менее защищена, и если бы вагнеровцы избрали ее во время своего похода на столицу России, то уже были бы в Кремле.



"Хлопок" под Москвой / Скриншот Deep State Map

"Хлопок" посетил именно военные объекты. В общем, Москва – это самый большой военный хаб России. Там думают о нашей войне, там много предприятий ВПК, много воинских частей и т.д. В зависимости от поставленных задач и имеющихся средств количество "хлопка" в Москве будет увеличиваться.

Увеличение количества оккупантов на Востоке Украины

По сообщениям Сергея Череватого и Анны Маляр, на Бахмутском и Лимано-Купянском направлении оккупанты увеличили количество войск до 180 тысяч. Однако количеством им все равно не удержать, в частности, Бахмутский и Соледарский плацдармы.



Бахмут и Соледар – в низовье / Скриншот Deep State Map

Они расположены в низовье, а наши войска продвигаются командными высотами. Россияне не могут интенсивно работать с помощью авиации, потому что наши ЗРК ее уничтожают. Именно поэтому оккупанты наносят террористические атаки по тыловым гражданским объектам, чтобы мы забрали средства ПВО с фронта для усиления тыла.

Кстати, почему нам и нужна авиация перед выходом в горный Крым и Донбасс. Иного варианта нет. Только авиация может выбить врага с командных высот. Или окружение, но это сложнее,

– заметил летчик-инструктор.

Оперативная сводка от Свитана: смотрите видео

Движение 12 танков из России на Луганщину

Кроме того, в районе Каменск-Шахтинского была замечена колонна из 12 российских танков, которую перевозили по железной дороге. Это танковая рота. Ее, скорее всего, хотят перебросить на Бахмут или Кременную. В Луганской области оккупанты пытаются сформировать ударный кулак.



Движение танков из России на Луганщину / Скриншот Deep State Map

Время от времени они наступают на наши позиции, но удачные фланговые действия ВСУ со стороны Белогоровки постоянно отбрасывают назад россиян. Ничего страшного в том, что оккупанты добавят себе еще 12 танков, нет. Они горят так же, как и все остальные.

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