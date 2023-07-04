"Хлопка" в Москве будет еще больше: оперативная сводка от Свитана
В столицу России пришел "хлопок". Громко было возле аэропорта "Внуково" - это 25 километров до Москвы. Местные говорят, что взрывалось так, что стены тряслись, но Минобороны агрессора традиционно говорит, что ликвидировало все БПЛА.
Об этом "хлопке" и не только в ежедневной оперативной сводке на 24 Канале рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. В сети уже показали видео громкого "хлопка" в Новой Москве.
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Москва – крупнейший военный хаб России
Свитан отметил, что "хлопок" посетил Кубинку, расположенную неподалеку от Москвы. Это трасса из Смоленска в Москву. Она менее защищена, и если бы вагнеровцы избрали ее во время своего похода на столицу России, то уже были бы в Кремле.
"Хлопок" под Москвой / Скриншот Deep State Map
"Хлопок" посетил именно военные объекты. В общем, Москва – это самый большой военный хаб России. Там думают о нашей войне, там много предприятий ВПК, много воинских частей и т.д. В зависимости от поставленных задач и имеющихся средств количество "хлопка" в Москве будет увеличиваться.
Увеличение количества оккупантов на Востоке Украины
По сообщениям Сергея Череватого и Анны Маляр, на Бахмутском и Лимано-Купянском направлении оккупанты увеличили количество войск до 180 тысяч. Однако количеством им все равно не удержать, в частности, Бахмутский и Соледарский плацдармы.
Бахмут и Соледар – в низовье / Скриншот Deep State Map
Они расположены в низовье, а наши войска продвигаются командными высотами. Россияне не могут интенсивно работать с помощью авиации, потому что наши ЗРК ее уничтожают. Именно поэтому оккупанты наносят террористические атаки по тыловым гражданским объектам, чтобы мы забрали средства ПВО с фронта для усиления тыла.
Кстати, почему нам и нужна авиация перед выходом в горный Крым и Донбасс. Иного варианта нет. Только авиация может выбить врага с командных высот. Или окружение, но это сложнее,
– заметил летчик-инструктор.
Оперативная сводка от Свитана: смотрите видео
Движение 12 танков из России на Луганщину
Кроме того, в районе Каменск-Шахтинского была замечена колонна из 12 российских танков, которую перевозили по железной дороге. Это танковая рота. Ее, скорее всего, хотят перебросить на Бахмут или Кременную. В Луганской области оккупанты пытаются сформировать ударный кулак.
Движение танков из России на Луганщину / Скриншот Deep State Map
Время от времени они наступают на наши позиции, но удачные фланговые действия ВСУ со стороны Белогоровки постоянно отбрасывают назад россиян. Ничего страшного в том, что оккупанты добавят себе еще 12 танков, нет. Они горят так же, как и все остальные.
Проблемы россиян из-за войны: последние новости
- Россияне заявили, что БПЛА ударили по воинской части в Кубинке. Также громко было возле аэропорта "Внуково".
- В России скоро может быть дефицит бензина. Как сообщают российские СМИ, рынок горючего оказался в зоне "идеального шторма".
- Российские офицеры устроили стрельбу между собой возле Мелитополя. Один из них застрелил своего товарища, чтобы вместе с подчиненным сдаться в плен.