Про цю "бавовну" й не лише в щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. У мережі вже показали відео гучної "бавовни" в Новій Москві.

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Москва – найбільший військовий хаб Росії

Світан зазначив, що "бавовна" завітала до Кубинки, що розташована неподалік від Москви. Це траса зі Смоленська на Москву. Вона найменш захищена, і якби "вагнерівці" обрали її під час свого походу на столицю Росії, то вже були б у Кремлі.



"Бавовна" під Москвою / Скриншот Deep State Map

"Бавовна" завітала саме на військові об'єкти. Загалом, Москва – це найбільший військовий хаб Росії. Там думають про нашу війну, там є багато підприємств ВПК, багато військових частин тощо. Залежно від поставлених завдань і наявних засобів, кількість "бавовни" в Москві буде збільшуватися.

Збільшення кількості окупантів на Сході України

За повідомленнями Сергія Череватого та Ганни Маляр на Бахмутському та Лимано-Куп'янському напрямку окупанти збільшили кількість військ до 180 тисяч. Однак кількістю їм усе одно не втримати, зокрема, Бахмутський і Соледарський плацдарми.



Бахмут і Соледар – у низинах / Скриншот Deep State Map

Вони розташовані в низинах, а наші війська просуваються панівними висотами. Росіяни не можуть інтенсивно працювати за допомогою авіації, бо наші ЗРК її знищують. Саме тому окупанти завдають терористичних атак по тилових цивільних об'єктах, аби ми забрали засоби ППО з фронту для підсилення тилу.

До речі, чому нам і потрібна авіація перед виходом у гірський Крим і Донбас. Іншого варіанту немає. Лише авіація може вибити ворога з панівних висот. Або оточення, але це складніше,

– зауважив льотчик-інструктор.

Оперативне зведення від Світана: дивіться відео

Рух 12 танків з Росії на Луганщину

Крім усього, у районі Кам'янськ-Шахтинського була помічена колона з 12 російських танків, яку перевозили залізницею. Це танкова рота. Її швидше за все хочуть перекинути на Бахмут або Кремінну. На Луганщині окупанти намагаються сформувати ударний кулак.



Рух танків з Росії на Луганщину / Скриншот Deep State Map

Час від часу вони наступають на наші позиції, але вдалі флангові дії ЗСУ з боку Білогорівки постійно відкидають росіян назад. Нічого страшного в тому, що окупанти додають собі ще 12 танків немає. Вони горять так само, як і решта.

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