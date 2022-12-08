Под Суровикиным могло пошатнуться кресло: поплатится ли генерал за "хлопок" на аэродромах России

С начала декабря на ряде российских аэродромов раздались взрывы. Вероятно, в России начнут искать, на кого свалить вину за такую недоработку.

Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, после "хлопка" на российских авиабазах у Кремля могут возникнуть вопросы к высокопоставленным российским чиновникам.

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В частности, некоторые претензии могут высказать Сергею Суровикину, который является главнокомандующим воздушно-космическими силами России. Вдобавок он еще и руководит российским вторжением в Украину.

Однако, насколько мне известно, у Суровикина есть неплохое лобби, по крайней мере, было еще месяц назад. Ему даже прочили место министра обороны России при условии, что он сможет показать супервесомые результаты на украинском фронте,

– сказал Ступак.

"Россия не получила то, на что рассчитывала"

Экс-сотрудник СБУ предположил, что именно такая перспектива карьерного роста могла вдохновить генерала на новую тактику России в войне против Украины.

Ступак отметил, что 8 октября Суровикин был назначен руководителем объединенной группировки оккупационных войск во вторжении России в Украину. А уже с 10 октября начались массированные ракетные удары по украинским городам.

Однако результата пока это нет. Да, украинцы посидели в блекауте 30 часов, сейчас тоже есть проблемы с электроэнергией и отоплением. Но того, на что рассчитывала Россия – протестных настроений среди украинцев против власти – нет,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Он добавил, что из-за этого россияне вынуждены "разгонять" эту тему искусственно. В частности, в телеграмме распространяются сообщения, в которых якобы выражается недовольство отключением электроэнергии. Ступак подчеркнул, что это дело рук россиян.

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Какие последствия будут иметь для Суровикина поражения в Украине

Эксперт Украинского института будущего отметил, что отсутствие побед на фронте в Украине может негативно отразиться на положении командующего российским вторжением.

По всей вероятности, кресло под Суровикиным могло пошатнуться. И через некоторое время он может потерять свой пост,

– предположил Ступак.

Взрывы в России: коротко