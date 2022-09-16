"Хлопков" в россии будет еще больше, а Донецк и Луганск должны упасть: интервью с Подоляком

На 203-й день с начала полномасштабного вторжения Украина продолжает отважно отбиваться от оккупантов. Россия пошла на откровенный террор, нанося ракетные удары по энергетическим объектам. Однако они не понимают, что это им никак не поможет. Россия точно проигрывает в войне.

О ракетных ударах по Кривому Рогу, ДТП Владимира Зеленского, коварных действиях от генсека ООН Антониу Гутерриша, провалах оккупантов на войне и как россия оконфузилась с собственным оружием – рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 каналу. Он, в частности, дал четкий ответ, грозит ли поднятие воды в Ингульце контрнаступлению ВСУ в Херсонской области.

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Ракеты на Кривой Рог: россия хотела психологически ударить по Зеленскому

Не в состоянии справиться на поле боя, загнанная в угол россия нанесет еще много вреда. Сначала были удары по Харьковской ТЭЦ, а 14 сентября совершила очередной террористический акт и ударила по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге, чтобы затопить город. Искать логику в действиях путина не стоит. Он мстит всем украинцам за то, что мы существуем. Но Кривой Рог – это родной город президента.

Во-первых, логика в действиях путина присутствует. Это определенный тип логики террористического государства, желающего доказать миру, что с ним нужно общаться. Путин не оставляет тезиса о том, что россия – это империя зла, которой нужно бояться и идти на уступки. Это важно понять для того, чтобы мы не питали никаких иллюзий, что с россией будет просто. Мир и наши партнеры еще не приняли для себя окончательного решения предоставить Украине как можно больше военной помощи, чтобы мы поскорее прекратили существование этой империи.

Во-вторых, Кривой Рог – это родной город Владимира Зеленского. Побывавший в Изюме Президент Украины демонстрирует совсем другой тип управления и отношений между государством и обществом в Украине. Это разительная разница с россией. Поэтому удары по Кривому Рогу были направлены на то, чтобы психологически ударить по президенту. Это все обмысленная тактика и стратегия. Чем дальше, тем больше мы будем видеть подлинное лицо российской федерации.

Визит в Изюм был крайне рискованным

Мы с затаенным дыханием наблюдали за визитом президента в Изюм. Ведь этот город расположен в 10 километрах от линии фронта. Также за этим наблюдали и в россии. У русских пылало оттого, что их армия ничего не сделала. Мол, почему нельзя ударить по Изюму в то время, когда там находится Президент Украины? И в то же время оккупанты нанесли удары по Кривому Рогу, где Зеленского в то время не было.

Русские дезорганизованы, не способны сконцентрироваться и быстро что-либо сделать. Ведь в россии все сломано с точки зрения технологии управления, в частности, в армии и на передовой. То, что россияне не могут быстро принимать решения – очень хорошо для Украины. Будем надеяться, что так будет и дальше.

К тому же это психологическая история. Россия в прямом эфире показала, что готова убивать лидеров суверенных стран. Российские пропагандисты говорят об этом открыто и, как маньяки, призывают уничтожать конкретных людей. Мол, давайте убьем президента, выигравшего выборы демократическим путем.

Визит в Изюм – это бесстрашный шаг президента Украины. Он имеет большое психологическое значение для украинцев и армии. ВСУ видят, что президент действительно рядом. Он это показывает постоянно. Это также важно для военного управления, чтобы снова показать единство между военным командованием и политическим руководством Украины. Ведь президент также является Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины.

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В отличие от многих президент находится в "оперативке". Он очень четко понимает, что, где и как происходит. Ежедневно проходят Ставки Верховного Главнокомандующего. Поэтому президент приезжает в Изюм, поскольку считает, что это часть крупного плана, и он должен быть рядом с теми, кто этот план воплощает в жизнь. Это оказывает очень положительное влияние на наше общество и повышает моральный дух украинцев. На фоне всего, что происходит на протяжении почти 7 месяцев войны, очень важно показывать такими шагами, что государство устойчиво, и у россии нет никаких шансов.

С другой стороны, это полностью деморализует не только российскую пропаганду и всю сеть этих "Z-людей", но и российскую армию. На мой взгляд, с точки зрения безопасности визит в Изюм был крайне рискованным. Но у нас такой президент.



Зеленский на Харьковщине / Фото телеграм Zelenskiy

Пока мы не ушли далеко от темы путешествий президента, хочу спросить о ДТП с участием главы государства.

Об этом инциденте уже достаточно подробно рассказали спикер президента Сергей Никифоров и министр МВД Денис Монастырский. Это было обычное ДТП. Это произошло поздно ночью. Автомобилем, столкнувшимся с автомобилем президента, управлял человек, имевший определенные проблемы со здоровьем. Речь идет об определенных стимуляторах. Продолжается следствие, и в ближайшее время у нас будут все результаты. С точки зрения здоровья президенту никаких угроз нет. Есть только определенный материальный ущерб.

Это произошло на проспекте Победы. Кстати, это очень символично. Я думаю, что проспект Победы будет иметь скоро совсем другое значение.

Россия – страна-импотент. Украина обязательно будет бить по Крыму

Совершенно с вами согласна. Не факт, что мы его переименуем. Но мы будем относиться к слову "победа" совсем по-другому.

Если же вернуться к обстрелам, которые россия совершила накануне. Оккупанты так теперь будут вести войну и пытаться нанести нам максимальный вред? Это лишь попытка отвлечь внимание от фронта?

Это концептуальный вопрос. Во-первых, россия и раньше так вела войну и будет продолжать это делать. Оккупанты увеличат количество обстрелов критической инфраструктуры крылатыми ракетами, уже не маскируя это. Если раньше россияне это делали и говорили о том, что где-то рядом с местом обстрелов якобы расположен военный объект, то сейчас они не пытаются ничего скрыть. Они открыто говорят, что наносят удары по гидротехнике, трансформаторам, ТЭЦ, транспортным узлам. Это ясная тактика войны.

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Во-вторых, мы понимали намерения россии и готовились к этому. В частности, позаботились о физической защите определенных объектов. Понятно, что мы не можем полностью перекрыть всю плотину. Но в Кривом Роге уже сделали все для того, чтобы не было подтопления города. Мы готовы к таким атакам россии. А наши партнеры понимают, что нужно ускорить передачу Украине систем ПВО и ПРО, чтобы таких эксцессов было как можно меньше.

В-третьих, россияне такими атаками пытаются отвлечь внимание от своего, как они говорят, "отрицательного наступления" или "перегруппировки войск из Харьковского на Донецкое направление".

Думаю, россияне готовы к новым "масштабным перегруппировкам" и "отрицательным наступлениям" в будущем. Для россиян с пропагандистской точки зрения важно не то, как они ведут себя на фронте. Ведь они уже не сомневаются в том, что будут терпеть поражение. Оккупанты радуются тому, когда причиняют нам определенную боль. Вот убили у нас ребенка, а они уже парады готовы устраивать. Поэтому для россиян важно показывать картинки, что они разрушили у нас ту или иную станцию, чтобы они могли поразвлечься.

"Мы на совсем другом уровне развития. Поэтому, когда мы обращаем внимание на наших братьев меньших, скажем так, людей неандертальского или кроманьонского типа, давайте понимать, что это дикие люди. Это третья составляющая", – подчеркнул Подоляк.

И четвёртая составляющая – безусловно они, с точки зрения военного руководства, понимают, что им нужно бить только по гражданской инфраструктуре, потому что никаких возможностей ресурсно увеличить состоятельность своей армии у них уже нет. Это не значит, что у них вообще нет ресурсов. К сожалению, у них еще есть определенное количество снарядов, они еще довозят через Крым. Мы это все видим и сегодня, на мой взгляд, ключевая задача наших ребят для того, чтобы уменьшить риски с точки зрения минимизации потерь – максимизировать удары по полевым составам россии.

Что касается "победобесия" и всего того, что вчера происходило в соцсетях – они радовались, безумно радовались, что "можем, если хотим" – я хотела бы им напомнить, что гидротехнические сооружения есть и на территории россии, в частности одна недалеко от Белгорода.

Это хороший вопрос, но официально, безусловно, мы сражаемся исключительно на территории Украины и все потери россиян будут исключительно на территории Украины. То есть мы уничтожим всю российскую складскую инфраструктуру на нашей территории, включая Крым. Мы уже даже не обсуждаем, будем ли наносить удары по Крыму – конечно будем, это обязательно. Чтобы выиграть войну, мы должны зачистить везде россиян. Но, что касается российской территории, я считаю, что постепенно количество диверсионных действий, уничтожающих определенные сооружения в россии, будет существенно нарастать. То есть их будет гораздо больше и это будет буквально уже.

Действительно, нет смысла ждать. Все эти протестные настроения постепенно растут, потому что в россии люди понимают, что нет никакой силовой вертикали и сильного государства. То есть путин – это все пропагандистское, а на самом деле он ничего не контролирует. И потому некоторые люди начнут более агрессивно проявлять свое отношение к российской политической элите, именно из-за уничтожения этих объектов. Я думаю, они действительно будут уничтожаться.

На мой взгляд, у россии, которая создавала о себе миф, как о стране-монстре, должна быть другая дефиниция. Россия – это страна-импотент, во всех смыслах этого слова, в том числе и в военном.

Поднятие воды в Ингульце из-за ударов по Кривому Рогу: помешают ли они контрнаступлению на Херсонщине

Да, там сердце крысы – большой страх в глазах, но при этом пытаются делать вид, что они самое хищное животное в мире. Что касается вчерашнего удара по Кривому Рогу – Алексей Арестович сказал, что одна из причин ракетного удара по дамбе в Кривом Роге может быть в том, чтобы поднять воду в реке Ингулец и смыть украинские переправы, которые ВСУ построили для наступления на Херсонском направлении.

Это может быть дополнительная цель, но первая именно подтопление определенного количества домохозяйств в Кривом Роге для того, чтобы создать определенные панические настроения. Это первая составляющая, а вторая – символически ударить по Кривому Рогу, чтобы показать президенту Зеленскому, что "видишь, мы с тобой воюем". Это очень важно, по мнению россиян, это психологическая составляющая.



Враг ударил по Кривому Рогу / фото с телеграм-канала Владимира Зеленского

Они нас не понимают, вообще не понимают, что такое Украина. Это удивительно, но они нас не знают. Они всегда считали, что мы такие же рабы, как они. Но этого нет – мы вообще другие. У нас другие ценности и генетика, иначе мы видим этот мир и иначе будем умирать за свободу своей страны. В отличие от людей, привыкших жить в лагерях – концентрационных или фильтрационных. Поэтому они считают, что таким образом психологически окажут влияние на президента Зеленского, на его родной город.

А третья составляющая – действительно есть определенные военные замыслы у россиян. Они думают, что таким образом поднимут немного уровень воды в Ингулькц и могут как-то повлиять на наше контрнаступление. Это несущественно, мы все прогнозируем и понимаем, всегда есть альтернативы, потому что отличие украинской армии от русской в ​​креативе – он у нас гораздо более мощный.

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Многие до сих пор не понимают, у нас контрнаступление идет не классической фактурой. У нас нет в 3 – 4 раза большей армии, которая контрнаступает и вытесняет их. Нет, у нас армия меньше и паритет оружия есть, но он не такой, как нам хотелось бы. Если бы он был таким, как нам хотелось, то мы практически сегодня бы заканчивали войну, финализовали ее правильно. Между тем мы все равно идем вперед.

Вы же видите, насколько отличается украинская армия от российской – есть морализация, профессионализм, правильное планирование, стратегический и тактический командирский уровень. Все это очень важно, и сегодня все в восторге от Украины. Я думаю, нам нужно продолжать в этом смысле работать.

Зачем россияне набирают зеков на войну

Я еще один пример отличия между украинской и российской армией хочу привести. В сети распространили видео, где вчера в россии зэков агитировали идти и умирать. Там вдруг прозвучало слово "война", я думаю, за это может "прилететь". Говорят, что война, которую россия начала против Украины, ни в какое сравнение не идет с чеченскими. Говорят, расход боеприпасов больше в 2,5 раза, чем в сталинграде.

Там были и перечислены грехи, которые нельзя совершать, если они вдруг подпишут контракт – никто не имеет права отступать, поднимать руки и дезертировать. Также на этот случай должно быть две гранаты, то есть себя сразу нужно принести в жертву "великой могучей россии". И сказали, что нельзя мародерить и насиловать. А как же этот миф в начале, что "вторая армия мира" вообще не может себе такое позволить?

Да, давайте последовательно. Во-первых, интенсивность войны действительно велика – гораздо больше, чем все могли ожидать. В Европе такой войны не было со Второй мировой.

Но ведь они этот темп задали.

Да, я понимаю, что они задали и мы должны это иметь ввиду. То есть у россии есть определенное количество ресурсов, а они как не умели, так и не умеют воевать качественно. Они сражаются только количественно. Это очень важный параметр, чтобы мы тоже не питали иллюзий. С точки зрения, что война тяжелая, и все наши ребята действительно героически воюют, потому что у них такая армия противника – это не какая-то армия маленькой страны и у нас такой маленький региональный конфликт. Нет, у нас мощный целостный конфликт, и они будут использовать все, что у них есть и будут стягивать со всех территорий все, что имеют, чтобы воевать с нами.

Во-вторых, я хочу, чтобы мы все понимали – в россии никогда и не было профессиональной армии. Это вообще всегда зэковская армия. Они ставку делают либо на штрафбаты, либо на зеков, которые не умеют и не хотят воевать. Это принципиально психологически. Российская составляющая даже в советской армии, воевавшая во Второй мировой, всегда была именно насильниками и мародёрами. Это философская сущность русской армии.

Там может быть определенное количество спецназа, которое воюет действительно по правилам, потому что в них вкладывали определенное количество денег, тренировались и у них есть психологическая выдержка. Но таких мы уничтожили в первые недели войны – их практически не осталось, поэтому сегодня они берут весь человеческий хлам.

Они берут зэков именно для того, чтобы создавать этот ужас на поле боя, то есть изнасилование, насилие, массовые убийства безоружных людей и детей, мародерство. Они делают ставку на тяжелые статьи, не просто вора какого-то взяли и сказали: "смотри, ты молод, держи оружие и иди воюй". Нет, они берут в основном тех, кто сидит за убийства, в том числе серийные. Это философия русской армии.

Когда они пришли в Киевскую область, это не какие-то эксцессы, то есть кто-то решил кого-то изнасиловать. Нет, это было процедурное решение, принятое на высшем уровне. Для того чтобы нас унизить, поставить на колени нацию и запугать, они должны были массово убивать, стрелять в безоружных. Они должны были создать этот ужас, когда люди в XXI веке не могут поверить, что такое происходит. И знаете, почему они это делали? Они искренне считали, что возьмут нас за 3 дня, а потом спокойно все выжгут и убьют свидетелей, потому что победителей никто не судит, и мир будет думать, что это цивилизованная армия. Так вот, господин пригожин ясно показал, что это никакая не цивилизованная армия.

Я просто хочу, чтобы наши партнеры эти видео смотрели в переводе и ясно понимали с кем воюет Украина и кто, если бы Украина не выстояла и упала, пришел бы насиловать их родителей и детей. Я имею в виду во Франции, Германии, Италии и т.д. Я хочу, чтобы в Европе наконец-то поняли – нужно закончить войну на условиях Украины. Для этого необходимо определенное количество оружия. Оружие – это не просто прихоть – это математика войны. Мы хотим, чтобы наши ребята не погибали и мы быстрее закончили войну и освободили максимально жестко свои территории. Это ключевые правила этой войны и ключевая математика.

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А что может подтолкнуть Европу и наших партнеров к тому, что нужно давать больше оружия? Мы все ждем, что вот-вот начнется ленд-лиз. Мы ждем ленд-лиза или должны быть еще какие-то поставки оружия к нему?

Лэнд-лиз – это ленд-лиз. Это одна составляющая программы всеобщей поддержки Украины. Мы берем более широкую поддержку. Ибо в ленд-лиз входят только США. А у нас много стран, доноров, понимающих этот тип войны. Просто, еще раз подчеркиваю, всегда об этом говорю, такой интенсивности и масштаба войны никто не ожидал, поэтому такого количества накопленного оружия, кроме россии, ни у кого нет. Ну, еще может в США, но у них есть много других потребностей в этом оружии.

Безусловно, наши партнеры хотят помогать. Мы хотим, например, увеличить поставки бронетехники из Германии. Это сейчас ключевое. Потому что вы видели, чтобы так эффективно и масштабно двигаться по контрнаступлению для деблокады территорий, нужно значительное количество бронетехники, потому что скорость высока. Ибо мы не можем пешком идти и освобождать все.

Соединенные Штаты 16 сентября объявили новый пакет помощи стоимостью до 600 миллионов долларов . Туда войдут дополнительные боеприпасы для HIMARS, 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов, 1000 высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Германия идет к тому, чтобы все-таки согласиться с тем, что это действительно важно и нужно для Украины. Вообще нужно продолжать системно, упорно, с уважением относясь к партнерам, говорить. Первое: "Хотите поскорее закончить войну? Это только оружие". Второе – Украина не будет ломаться, и мы не будем идти ни на какие переговоры на условиях россии. Поэтому не ждите мирного дипломатического урегулирования, как ожидает еще определенное звено европейских политиков. Украина заплатила слишком большую цену за все. И мы не хотим повторения 2014 – 2015 годов. Это важно.

Третье – мы понимаем, что некоторые консервативные настроения есть. Понимаете, Европа рефлексивна. Это интеллигентское пространство. Там люди жили в комфорте и им присущи диалоговые формы урегулирования той или иной проблемы. Они войну не воспринимают как явление. Они искренне до сих пор не верят, что россия может идти на такой объем войны. И они все еще сомневаются, что можно не диалогом работать, а исключительно силой.

Мы об этом объясняем. Но они считают, что диалоги – это некая возможность. Пока нет ответственности еще таковой в европейских странах. Но мы уже приблизились к этому.

Четвертое – мы объясняем партнерам, что та же энергетическая война – это не война, которая началась с вторжения в Украину. Эта война планировалась гораздо раньше. И она начала работать гораздо раньше.

Ибо эта вся монополия российского "газпрома". Не мы ее создали. Не мы же давали разрешения на "северный поток-1", "северный поток-2" и так далее. Если у вас есть определенные проблемы с отоплением и водой, то наоборот, мы хотим решить эти проблемы. Если мы нанесем поражение россии, то не будет никакого диктата и монополии "газпрома". И вы сможете нормально работать и жить в Европе. Это все, что мы хотим донести, и поэтому мы постоянно и системно над этим работаем.

Там говорят, что господин Шольц звонил путину, очень долго с ним говорил и якобы говорил ему, что капитулируйте и мы позволим вам не то, что сохранить лицо, но позволим и дальше находиться на своем месте президента этих болот. Таким образом пытался подвезти его к тому, что победа Украины не за горами. Но путин, как всегда, стоит на своем. Я так понимаю, что он не согласился на эти предложения.

Здесь важно следующее. Во-первых, россия точно проиграет, потому что это невозможно, чтобы она одержала победу. Это очень опасно для мира, для безопасности мира, для глобальной безопасности не только Украины, но Европы.

Вы же видите, что постепенно россия теряет где-то влияние и начинаются конфликты, которые россия закладывала. Армения, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан. В Сирии снова начинаются движения. Иран начинает у себя определенную инициативу. Все постепенно разваливается. Хаос нарастает. Поэтому в таком виде россия точно не останется.

В россии потребуется существенная трансформация. Думаю, что мы поможем этой трансформации. Будем существенно влиять на то, как будет выглядеть политическая система россии после проигрыша в этой войне.

Второе – очень важно, что Шольц совершенно рационально провел эти телефонные переговоры. Четко сказал, что мы видим, что вы делаете в Украине. Мы видим, как вы бьете по критической инфраструктуре. Мы видим, что у вас нет вообще армии, как таковой, которая могла бы нанести военное поражение в Украине. Мы все это понимаем и помогаем Украине абсолютно точно до победы. Это не оговаривается. Мы хотим, чтобы вы все же стали более адекватно воспринимать реальность. Пожалуйста, вернитесь к реальности.



Олаф Шольц / Фото РБК

Нет больше никаких переговоров на ваших условиях. Не будет никакой "специальной операции". Вы будете юридически отвечать за тот тип геноцида, военные преступления, которые вы совершаете в Украине. Вот это Шольцу очень важно. Это как раз и есть тот психологический слом консервативного мышления, который некоторое время находился над Европой.

Мы приветствуем это. Это очень важно. Это не просто позвонил и сказал: "Может вы там как-нибудь будете дипломатически что-то решать". Нет, Шольц именно так, как нужно, сказал: "Мы все видим. Преступления видим. Намерения видим. Терроризм видим. Украину не бросим – будем помогать. Вы не устоите".

Другое дело и это третье. Господин путин вообще иррационален. Да, у него есть логика того, что он делает, но он иррационален, потому что он не понимает, что происходит на самом деле. Он думает, что может все же сломать и Украину, и Европу разными путями. Растянуть нас и наше единство.

Я скажу парадоксальную вещь. Это очень хорошо, что именно такой, как господин путин, с таким интеллектом, с такими аналитическими способностями. Он искренне верит в то, что оккупированные территории очень хотели получить не только разрушенную инфраструктуру, но и памятник ленину и тому подобное.

Это очень хорошо, что у нас такие оппоненты. Не высокоинтеллектуальные, не высоконравственные, воюющие и понимающие, что они делают стратегически, тактически и так далее.

Просто фантастически, что есть такой господин путин, который сломал хребет россии. Вот "все идет по плану", мне кажется, что это просто фантастический план уничтожения россии, не прошедшей через покаяния в 90-е годы, и выстроившей эту "реваншистскую неоимперию советский союз абсурдного типа 2.0".

Все понимают, что русское оружие – ничтожное

Здесь еще нужно добавить, что не Шольц единственный. Здесь еще господин Ходжес перечислил три фактора, ведущих к гибели россии. Говорит, что это падение доверия к "второй армии", когда все поняли, что никакой второй армии на самом деле нет, а это бродяги, собранные в одну кучку. Удар по экономике, хотя они и говорят, что зарабатывают и вроде бы ничего не теряют, но уже сегодня видела данные о том, сколько потеряла россия и признала ущерб от санкций на сотни миллиардов долларов.

Это внутренний документ министерства финансов россии, который они никому не будут показывать, но все же он всплыл наружу. А также малонаселенность россии, потому что страна больше в 70 раз от Великобритании, а населена только в 2 раза больше.

Во-первых, очень хорошо, что появляется понимание, что нужно делать с россией после войны. Если она будет распадаться, чтобы это был управляемый распад. А это будет обязательно, потому что там очень много внутренних конфликтов, загнанных внутрь. То есть десятилетия у них не было решения.

Например, северный Кавказ – там очень много претензий к федеральному центру. Я думаю, что по мере того, как будет ослабевать россия, они будут вытекать наружу. Там не будет кадырова, а будут другие люди, которые будут говорить о претензиях к федеральному центру, потому что многие там были уничтожены в первой-второй чеченской войне.

Другое дело, что дискредитирована не только "вторая армия мира". Дискредитирован ключевой элемент русской экономики – ВПК (военно-промышленный комплекс).

Сегодня все рынки понимают, что российское оружие ничтожно. Оно не может ничего противопоставить стандартам НАТО. То есть натовское оружие более эффективно, более высокоточно. Именно поэтому все эти упреки в том, что русское оружие это нечто феноменальное, – они не прошли проверку конкретно на поле боя. Это очень сильно ударит по ключевому элементу российской экономики.



Михаил Подоляк / Фото ОП

Второе. Безусловно, они зарабатывают еще определенное количество денег на угле, на нефти, на газе – это понятно. Но все это идет постепенно к снижению. Россия имела большой рынок сбыта. Гарантированный рынок; фантастический рынок. За такие рынки сражаются все корпорации мира и все государства мира – Европейский Союз. Там можно было гарантированно продавать практически весь газ и всю нефть.

Но россия сама уничтожила для себя этот рынок. А получила другие рынки, которые имеют гораздо более сложную логистику и будут шантажировать россию. Прежде всего, я говорю об Индии, Китае, Среднем и Ближнем Востоке, странах Африки. Россия будет инерционно терять все. Российская экономика и так была довольно примитивной, ведь базировалась она не на высоких технологиях, а на сырьевом производстве.

Кроме того, россия закрыла для своих граждан возможность брать кредиты на глобальных рынках. Эта тенденция равномерно возрастает. Визовые ограничения касаются небольшой части людей. Ведь россия – малообеспеченная страна, и очень мало людей ездят в Европу. Но все будет закрыто для людей, создававших ключевой дополнительный продукт, который россия продавала на внешних рынках. Это означает, что не будет возможности привлечь инвестиции, получить дополнительные знания. То есть россия самоизолировалась. Это очень важные параметры.

Безусловно, все не работает так, что сегодня было принято решение, а завтра оно уже имеет последствия. Но эти процессы скапливаются. Даже если мы сломаем хребет россии, она уже не вернется к тому экономическому состоянию, которое имела после 1998 года, когда достигла процветания на фоне падения мировых экономик. Это фантастический результат. Нам нужно только правильно закончить эту войну.

Кантемировской танковой дивизии уже не существует

Элитная первая танковая бригада российской армии перестала существовать в Харьковской области. Это подразделение должно было, по версии россиян, защищать Москву от НАТО. Однако говорят, что у путина есть собственная "карманная" армия, больше чем у лукашенко. В ней плюс-минус 150 тысяч обученных военных. Вряд ли путин решится отпустить их от себя и остаться один на один со своим народом. Действительно ли у путина может быть такая "карманная армия" численностью в 150 тысяч человек?

Во-первых, мы имеем фантастический результат, что Кантемировской танковой дивизии уже не существует. Кстати, именно эта армия во время августовского путча 1991 года хотела зачистить Москву от революционеров. Она уже тогда проявила себя очень "мощно" в переносном смысле этого слова.

Во-вторых, я все-таки не слишком склоняюсь к конспирологическим версиям. Думаю, что "карманная армия" численностью 150 тысяч голов – это слишком. Конечно, определенное количество охраны у путина есть. Это особые войска с большой подготовкой. Но речь идет о совсем другом количестве людей – от 5 до 10 тысяч, не больше. В это число входит не только личная охрана путина, но и элементы государственной охраны, используемой для других людей и объектов.



Путин / Фото Getty Images

Эти войска пригодятся путину для охраны того места, где ему придется находиться после того, как у россиян начнутся к нему претензии. Это сегодня в россии еще продолжается психологический процесс, когда широкие круги населения не могут поверить в события, которые за 3 дня произошли в Харьковской области. Россияне понимают, что после 200 дней войны ВСУ идут, как у нас иронизируют, в "Белгородскую народную республику". 80% людей еще поддерживают путина и продолжение войны в Украине. Они говорят: "В провалах русской армии виноваты отдельные военные. Видимо, шойгу и герасимов делали что-то не так. Может, попов лучше".

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Но это перед рассветом люди приблизились к господину путину. Уже совсем скоро личная охрана путина будет работать над тем, чтобы не допустить непосредственно к путину россиян, которые захотят задать ему определенные вопросы. Мы сможем наблюдать за этим в прямом эфире.

Нужно, чтобы Донецк или Луганск упал – тогда будет слом россии

Сейчас в Харьковской области осталось еще 6% оккупированной территории. На Правобережье Херсонщины у россиян тоже меньше шансов. Оккупанты пытаются туда максимально перебрасывать личный состав. Но чем больше плотность "второй армии мира" на временно оккупированных территориях Украины, тем нам проще по ним попадать. Вопросов относительно того, что Херсонская, Запорожская и Харьковская области будут деоккупированы, уже ни у кого не возникает. Это только дело времени.

В таком случае мы возвращаемся к границам 23 февраля, когда были оккупированы части Донетчины и Луганщины и Крым. Возможно ли на этом этапе, что мир скажет нам, что следует снизить интенсивность войны и попытаться договариваться с россией? Не заставят ли нас подписывать какой-нибудь "Минск", "Стамбул" или любой другой документ?

Что касается продвижения наших войск, то я считаю, что нужно осторожно идти вперед, чтобы минимизировать потери. То есть мы должны идти вперед. Но также следует учитывать то количество оружия, которое у нас есть, чтобы эффективно уничтожать российскую военную инфраструктуру – склады и другие объекты, чтобы уменьшить способность российской армии к сопротивлению.

Это ключевой момент. Не следует ожидать, что мы по 8 тысяч квадратных километров будем брать каждые 2 дня. Это важно понимать, чтобы не было иллюзий. Но нет сомнений в том, что мы освободим все наши территории.

Для окончательного слома россии нужно, чтобы упал Донецк или Луганск. Это должно быть символично, ведь именно из этих городов, особенно из Донецка, пошло все это нашествие. Все криминальные элементы говорили: "Нас здесь обстреливают, убивают". Надо, чтобы они заплатили максимально большую цену за то, что в течение 8 лет провоцировали столь мощную войну. Я не учитываю, что путин в любом случае пошел бы на нас войной. Это понятно, ведь это единственный мотив для выживания российской империи именно в таком виде, в каком она существует.

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Что касается границ, нет никаких границ 23 февраля. Есть только международно признанные границы 1991 года. Такая интенсивность войны четко говорит всему миру, что Украина будет освобождать все территории. И мир с этим согласился. Да, еще раздаются отдельные мнения о возвращении к переговорам в Стамбуле, на которых говорилось о границах Украины на 23 февраля. Нет, этого не будет. Ключевая вещь: Украина и только Украина и президент Зеленский будут решать, где и как мы начинаем вести переговоры. Переговоры, безусловно, будут. Но мы считаем, что эти переговоры могут быть на государственной границе Украины в полном объеме, включая Крым.



Переговоры / Фото DW

Поэтому определенные разговоры могут быть, и это может являться методом российской ИПСО. Мол, россия может подчеркивать, что может отдать нам территории, оккупированные после 24 февраля. Нет, этого не будет.

Важно понять: если мы оставим им Донецк, Луганск или Крым, они там себе тихонько "упаковываются" и снова на нас нападут. Зачем нам с вами оставлять себе или нашим детям войну 2.0 с российской федерацией? Или даже 3.0 после 2014 года.

Мы этого делать не будем. Поэтому принципиально будем идти вперед. Более того, сегодня я вижу консенсус западных политических элит по поводу того, что должно быть в случае финализации войны. Это должен быть конкретный проигрыш россии. Не все на Западе готовы артикулировать это публично, но все понимают. Также должна быть полностью освобождена территория Украины.

Ведь дальше идут другие последствия:

Во-первых, начнут исчезать другие криминальные анклавы российской федерации – в Грузии, Молдове и т.д.

Во-вторых, существенно снизится интенсивность боевых действий в других точках мира, в частности в Сирии, где можно будет выйти на урегулирование конфликта.

В-третьих, сложные кейсы типа Ирана тоже получат второе дыхание, и можно будет их решать.

Четвертое и ключевое – снизится давление и шантаж Европейского Союза. Таким образом, снизятся существенные парламентские возможности у ультраправых европейских партий.

"Не слушайте местных мэров и губернаторов – они не должны комментировать военные дела"

Господин Михаил, вы знаете, когда в нашу жизнь вошел Covid-19, мне казалось, что я никогда не смогу привыкнуть к тому, что можно ходить без маски, потому что она уже словно приросла к нашему лицу, мы всюду ходили с этой маской. А теперь у меня такое ощущение, что я не могу представить себе снова Украину в границах 91 года, чтобы по нам не летели ракеты со стороны россии.

Во-первых, мы – Украина. Мы можем все в этом мире. Мы можем даже то, о чем другие никогда не подумают в принципе. И мы должны это доказать. Нет невозможного для Украины, потому что мы молодая нация. Мы сегодня показываем пример того, что такое борьба за ценности, за то, что уже давно умерло в мире. И потому этот мир смотрится так, как он смотрится. Где есть какие-то маленькие карликовые диктаторы, которые приходят и какие-то правила тебе диктуют. Нет, Украина сейчас вернет всех. Есть справедливость. Это действительно есть.

Во-вторых, мы настолько адаптированы, что на второй день мы уже будем строить страну, строить какие-то заводы, новые дороги, кстати, потому что они нам нужны, новые гидротехнические сооружения. Мы будем работать, чтобы в эту страну приезжали другие люди из других стран и говорили: "Подождите, у вас ведь только год назад закончилась война? Как это так? Вы так выглядите!"

Давайте еще к нашим границам и линии столкновения. В частности было сообщение, что деоккупирован населенный пункт Киселевка. Причем сказал это не Генштаб, а местный мэр или руководитель. Он сказал: "Мы находимся там, мы его деоккупировали. Значит, мы максимально близко к Чернобаевке, которая по факту отделяет нас от Херсона". И мы слышали эти переговоры, когда проклятые оккупанты звонили по телефону и пытались выяснить, как им лучше сдаться в плен, что с ними будут делать, выбивали себе какие-то преференции.

При этом те, кто находятся в Херсоне, говорят о том, что будут защищать его до последнего, потому что сейчас там будут такие баррикады, такие капитальные сооружения на въездах в город. Они там пытаются зацепиться до последнего, вместо того, чтобы просто убегать или триатлон изучать, уметь плыть, бежать ехать на велосипеде, потому что как-то надо будет оттуда уезжать.

Во-первых, россияне будут убегать. Не будут они ничего там до последнего защищать. Они не могут защищаться. Это ключевое. Они умеют сидеть, пока у них есть еще определенное количество артиллерии, которой они там на определенном расстоянии держат наших ребят. Поэтому не нужно на это обращать внимание. Обращать на это внимание должен только Генштаб или штаб планирования конкретных операций на Юге.

Во-вторых, я это постоянно повторяю: не надо слушать эти всех местных мэров, даже губернаторов. Не их дело комментировать военные дела. Я понимаю, что сегодня все хотят выйти и что-то говорить: "Смотрите, мы освободили тот населенный пункт или другой".

Не надо. Блоггеры, губернаторы, мэры идут себе за скобки. Они могут себе комментировать у себя в узком родстве. Максимум. Ключевыми комментаторами всего происходящего на поле боя являются только Минобороны, только Генеральный штаб и только Верховный Главнокомандующий.

Мы сможем с вами в теории говорить о чем-то с точки зрения определенного планирования, без конкретики. Это все-таки война, правильно? Ну и все такое. Политический аспект можем комментировать с точки зрения важно ли для нас освободить Херсон или не важно, или Запорожье, или зайти в Мелитополь и Бердянск с точки зрения контроля над акваторией Азовского моря. Это важно с политической точки зрения безусловно. Мы можем обсудить важность деоккупации территории Энергодара. Вы же понимаете почему это важно – чтобы закончить эту эпопею с МАГАТЭ и так далее.

Так вот три источника надежной информации, только три источника, вот после того, как они что-нибудь скажут, подтвердят или прокомментируют, тогда мы с вами будем говорить о том, что происходит конкретика. И, наконец, ключевое: на Юге идет абсолютно прогнозируемая спецоперация по освобождению территории Херсонской области. Она продумана. Заботится господин Ковальчук, заботится Генштаб, заботится президент наступлением на этом направлении.

И, поверьте мне, Херсон будет освобожден, ровно с тем, как будет освобождена Арабатская Стрелка, и мы зайдем в Крым по нескольким направлениям, как говорил лукашенко. Покажем четыре направления, покажем освобождение Крыма.

Гутерриш хочет втянуть Украину в ряд маленьких переговоров с россией

Что касается ООН. Все говорят о том, что ее, конечно, ждет реформирование, но почему-то конечным термином называют нашу победу.

Это важно. Это действительно так. Это будет психологический излом. Потому что господин президент, я не сомневаюсь, после победы поставит ряд ключевых вопросов по функционированию всех международных институций, которые должны принимать непосредственное участие в таких конфликтах, которые мы сегодня имеем. В такой войне, тем более в такой интенсивности войны. Это не только ООН.



Запорожская АЭС / Фото Getty Images

Но что касается ООН. Я хочу, чтобы мы с вами обращали внимание на следующее. Господин Гутерриш постоянно говорит о том, что нужно не сломать зерновое соглашение, нужно не сломать определенные договоренности по Запорожской АЭС. Я хочу, чтобы вы себе зафиксировали, что этот господин четко работает с точки зрения вовлечь Украину в ряд маленьких переговоров с россией для того, чтобы создать вид того, что мы можем о чем-то договариваться, и выйти через этот ряд переговоров 1-го порядка на ключевые переговорные процессы

Надо понимать: это не просто разговоры о том, что "надо, чтобы россия поставляла минудобрения, потому что мировое сельское хозяйство будет иметь определенные проблемы", "надо, чтобы зерновое соглашение выполнялось – садитесь дальше за стол переговоров", "надо еще раз поговорить с МАГАТЭ, что давайте подпишем какое-то соглашение".

Смотрите, какой парадоксальный сегодня начинается диалог. И господин Гросси постоянно через день практически выходит и говорит: "А давайте все же зафиксируем, что надо не обстреливать ЗАЭС". Вроде бы это Украина делает!

Вместо того чтобы говорить о том, что говорил господин президент Зеленский: зона демилитаризаций, отвод полностью российских войск и, если нужно, можно завести туда голубые каски, белые каски, эгида может быть ООН, может быть любой третьей страны. Нет! Он говорит: "А давайте вы подпишете меморандум между собой, что две стороны не будут обстреливать АЭС".

"То есть: мы должны оставить там русские войска, мы должны дать им возможность там закрепиться, мы должны дать им возможность оттуда обстреливать Энергодар, Никополь и так далее. И при этом будем притворяться: так смотрите, есть же нормальные договоренности уже по зерновому соглашению, по ЗАЭС, по минудобрениям российским. Так давайте садитесь за большой стол переговоров. Вот что хотят сделать эти международные институции", – утверждает Подоляк.

Я хочу, чтобы мы осторожно к ним относились, фиксировали все эти инициативы и понимали, что эти господа делают. И потому с точки зрения финализации войны – вы правы. С точки зрения финализации войны одной из ключевых целей, и господин президент будет иметь для этого возможность, это инициирование трансформации всех этих международных институтов.

Еще о переговорах несколько слов, ведь Bloomberg написал, что такой себе дмитрий казак якобы после начала полномасштабного вторжения приходил к путину и предлагал ему какие-то мирные соглашения, которые он якобы предварительно согласовал с Украиной. Речь шла о том, что Украина вроде бы пообещала, что она не будет партнером или членом НАТО и на этом должны договориться. А ведь путин, как известно, ничего не подписывает. Пока что.

Большая конспирология у нас до сих пор царствует. Во-первых, господин путин заходил в Украину совершенно искренне веря, что он ее сломает через несколько дней, вы это помните. И как вы себе думаете, если человек настолько уверен, что через 3 дня у него будет парад на Крещатике, будет ли он слушать кого-то, кто говорит: "Да нет, они готовы что-то там где-нибудь подписать, только давай заберем свои войска. Они же отправили по всей стране свои ржавые танки.

Первое: с точки зрения логики – это абсолютный нонсенс.

с точки зрения логики – это абсолютный нонсенс. Второе: у них было заседание Совбеза, там господин казак мог сказать все, что он сказал, если бы это было действительно так. То есть он мог дать свою оценку тому, что будет происходить, и почему не нужно заходить в Украину со своими войсками. Он этого не сделал.

у них было заседание Совбеза, там господин казак мог сказать все, что он сказал, если бы это было действительно так. То есть он мог дать свою оценку тому, что будет происходить, и почему не нужно заходить в Украину со своими войсками. Он этого не сделал. Третье: почему 7 месяцев мы ждали, чтобы тот или иной российский чиновник начинал говорить, что он был против войны, и у него был другой вариант уладить кризис с Украиной. Это мне кажется немного странным.

почему 7 месяцев мы ждали, чтобы тот или иной российский чиновник начинал говорить, что он был против войны, и у него был другой вариант уладить кризис с Украиной. Это мне кажется немного странным. Наконец, четвертое: а зачем Украине уступать свои суверенные права? Смотрите: вот что было сделано в 2014 – 2015 годах. Помните? Мы начинали уступать суверенное право на территорию, способ принятия того или иного решения, способ ведения боевых действий на своей территории и так далее.

Мы уступали суверенное право. Поэтому, если вы считаете, что мы уступили бы свое суверенное право, а россия бы сказала: "А, ну хорошо. Мы дальше вас трогать не будем". Это ведь нонсенс, правильно? Ну, давайте же объективно смотреть.