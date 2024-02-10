В Токмаке прилетело по оккупантам: Федоров рассказал, куда попали ВСУ

Во временно оккупированный Токмак прилетел "хлопок". В пятницу, 9 февраля, примерно в 6 утра было два прилета по скоплению техники и личного состава российских оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Он подчеркнул, что ликвидация врага на временно оккупированных территориях продолжается почти ежедневно.

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"Вчера в Токмаке в шесть утра было два прилета. Там, где враг организовал свое скопление техники, скопление личного состава. Ликвидация врага продолжается", – заявил он.

Проблемы на оккупированных территориях

Иван Федоров отметил, что на временно оккупированной части Запорожской области постоянные перебои со светом и водоснабжением. Враг на сегодня не восстановил водоснабжение, к примеру, в Бердянске, Приморске, Приазовском, Якимовке. Такая ситуация возникла после того, как россияне подорвали Каховскую ГЭС.

Также есть постоянные перебои с электроснабжением, потому что огромное количество специалистов выехало с временно оккупированных территорий. Оккупанты не способны завести туда такое количество опытных кадров.

Поэтому сегодня временно оккупированные территории – это, конечно, территории с нестабильным коммунальным хозяйством, нестабильным предоставлением коммунальных услуг и постоянной ликвидацией врага, которая продолжается почти ежедневно,

– объяснил чиновник.

Гражданским украинцам сложно жить на временно оккупированных территориях. Жители живут в страхе, что захватчики могут похитить человека, забрать в плен, осудить. Часто люди исчезают без вести.

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