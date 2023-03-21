Сезон "хлопка" начался раньше: в России новые проблемы из-за взрывов в Джанкое

Вечером 20 марта в Джанкое (Крым) раздались 3 взрыва, сообщается, что взрывы повредили российские ракеты "Калибр". в Украины есть определенные средства, которые могут продолжить уничтожение транспортируемого на железной дороге в Крыму оружия.

Об этом 24 Каналу сообщил военный эксперт, эксперт по международной безопасности Фонда деминициативы имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко. Он подчеркнул, что для россиян такой "хлопок" стал серьезным ударом, ведь до сих пор они считали, что по их "Калибрам" попасть не могут.

Смотрите также В российском хабе с оружием раздались взрывы: возведение с фронта от Романа Свитана

"Мы видим, что сезон Джанкойского "хлопка" наступил гораздо раньше, чем россияне ожидали. К тому же в очень неожиданном месте с неожиданной целью", – иронически заметил говорящий.

Он сообщил, что для россиян это стало очень плохой новостью, ведь им теперь нужно волноваться не только об украинских ударных системах, которые уже неоднократно доказывали свою эффективность. Теперь им следует беспокоиться о том, что Украина знает, как они транспортируют свои боеприпасы и амуницию, как это происходит, в какое время, в какой точке и что везется.

У россиян появятся новые проблемы

Раньше опасность была только для российских артиллерийских боеприпасов, но теперь "хлопок" дошел и до гораздо более серьезного оружия, которое враг до этого считал "вундерваффе" (чудо-оружие Третьего рейха – 24 Канал). Они были абсолютно убеждены, что это оружие неприкосновенно, рассказал Жовтенко.

Теперь россиянам нужно тратить больше времени, чтобы обдумать, как эти "Калибры" не то чтобы успеть запустить так, чтобы наши системы ПВО их не сбили в воздухе, а по крайней мере, как довезти их до места назначения и попробовать загрузить на носители,

– добавил эксперт.

Рассвет прокомментировал взрывы в Джанкое: смотреть видео

"Минусуем российский потенциал"

Военный эксперт сообщил, что хотя у Украины до сих пор гораздо меньше боеприпасов, чем в России, но это не проблема, если мы знаем как правильно их использовать. Он вспомнил, что все лето и осень россияне запускали свои ракеты "Калибр" и наконец увидели, что это количество никак не помогло им на поле боя. Россияне продолжают гибнуть в большом количестве на фронте.

Сейчас вопрос для украинцев стоит в эффективности использования оружия, которое у нас есть, заметил спикер. Речь идет не только о попадании в самую российскую железную дорогву, но и об уничтожении все идущего по пути.

Так мы минусируем российский военный потенциал, а также создаем россиянам гораздо больше проблем. При необходимости мы могли бы найти ресурсы, чтобы уничтожить этот железнодорожный узел, но, очевидно, что в этой ситуации гораздо лучше этот ресурс использовать для уничтожения того, что россияне там могут транспортировать,

– подчеркнул Жовтенко.

Он добавил, что это могут быть и артиллерийские боеприпасы, и системы горючего, и ракеты.

"Хлопок" в Крыму 20 марта: что известно