Чем больше россияне угрожают, тем больше у них "хлопка": фронтовая сводка от Свитана

С начала полномасштабного вторжения российская пропагандистская машина работает на полную мощность. Однако угрозы и устрашения теперь начали играть против них. Как только россияне сообщают о своих "грандиозных" планах, украинские спецслужбы начинают эффективно работать на перехват.

Эти и другие события на украинском фронте проанализировал в ежедневной сводке для 24 Канала полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

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Бои за Авдеевку

Авдеевское направление остается одним из самых горячих на фронте. На днях российская пропаганда обнародовала видео, как на одной из высот – терриконе, был установлен российский флаг и флаг отдельного оккупационного формирования. Впоследствии украинский беспилотник уничтожил эти флаги.

Свитан объяснил, что в последнее время террикон перестал быть значительной высотой, только возвышением. Поэтому любое расположение врага там накроет украинская артиллерия, как укрепрайон его использовать нельзя.

В качестве укрытия можно использовать территорию в нескольких метрах от террикона, однако и там противнику будет опасно, ведь несколько кассетных снарядов сразу отминусуют формирование, которое разместится там.

По сообщениям бойцов, в последнее время недалеко от Авдеевки несколько уменьшились наступательные действия. Полковник запаса считает, что причиной тому стал якобы приезд Сергея Шойгу на восточный фронт. Так россияне пытались скрыть свои огромные потери хотя бы на этот период.

Кроме того, это может быть связано с уменьшением количества снарядов у россиян. Ведь на этом направлении были накоплены боеприпасы примерно на неделю – полторы.

То есть сейчас будет провал до следующей партии. Через какое время они подвезут новые – это большой вопрос. Пока будут перебиваться авиационной поддержкой, возможно увеличится работа КАБами. Если бы у нас было достаточное количество ATACMS, можно было бы перехватывать те партии снарядов, и они бы не доезжали до фронта,

– добавил военный эксперт.

Полный фронтовой обзор от Свитана: смотреть видео

"Хлопок" в Крыму

На южном направлении появились сообщения о попадания во вражеский аэродром Бельбек во временно оккупированном Крыму.

Удары были серьезными, заметил Свитан, ведь звуки слышали даже в Бахчисарае, а это достаточно далеко от Севастополя. К тому же, воздушную тревогу объявить не успели.

Такие удары могли быть связаны с недавним сообщением Путина о перемещении самолета МиГ-31 для патрулирования над Черным морем.

Взрывы в России

Известно, что россияне перемещают в Брянскую область модернизированные ракеты С-300, чтобы бить по прифронтовым территориям Украины. По интересному стечению обстоятельств именно там в эту ночь были слышны взрывы.

В России достаточно много накоплено ракет к установке С-300, ее там используют как баллистическую ракету типа "земля – земля" дальностью до 150 километров.

Сейчас спецслужбы Украины всерьез взялись за подобные операции. Дальность украинских беспилотников достигает 150 километров, именно на этом расстоянии можно находить и поражать подобные комплексы на территории страны-агрессора.