"Хлопок" в Луганской области: Гайдай рассказал, как реагируют оккупанты и местные
Вооруженные Силы Украины продолжают доставать врага даже в его тылу. В последнее время на оккупированной части Луганской области у захватчиков участились случаи "хлопка".
Об этом 24 Каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. В частности, 1 марта мощные взрывы прогремели в городе Кадиевка, находящемся под временной оккупацией российских солдат.
Смотрите также В Луганской области основное наступление России возможно вблизи Кременной: у врага есть 3 задачи
"Хлопок" произошел на Кадиевском вагоностроительном заводе, который российские захватчики превратили в военную базу. Оккупанты пытались прятать там фуры с боекомплектом.
"После взрывов на вражеских казармах и складах наблюдается не пауза, но уменьшение количества обстрелов со стороны врага", – отметил Гайдай.
Россиянам не удается скрыть последствия "хлопка"
Как рассказал глава Луганской ОВА, российские оккупанты пытаются скрыть факты "хлопка". Но это им не удается.
Держать все в секрете у россиян не получается, потому что много информации и она быстро расходится. Местные жители имеют возможность иногда связываться с друзьями, знакомыми,
– сказал Гайдай.
Он добавил, что иногда люди пишут на чат-бот и передают информацию украинским властям.
Сергей Гайдай рассказал о взрывах у оккупантов: смотрите видео
Оккупанты пытаются изолировать население
По словам главы Луганской ОВА, россияне всячески пытаются изолировать население оккупированной части Луганской области от внешнего мира.
- Оккупанты глушат мобильную связь и интернет в населенных пунктах, расположенных неподалеку от линии фронта.
- Россияне делают оцепление и не выпускают местных. Фактически люди оказываются запертыми в своих населенных пунктах.
Несмотря на такие репрессивные действия, сведения о взрывах сдержать невозможно.
"Люди находят способы, чтобы обойти запреты врага. Поэтому мы и узнаем результаты "хлопка" достаточно быстро", – рассказал глава Луганской ОВА.
"Хлопок" на оккупированных территориях: последние новости
- Вооруженные Силы Украины продолжают наносить удары по оккупантам. Украинские защитники уничтожили склад боеприпасов, который россияне обустроили на Кинбурнской косе
- Во временно оккупированном Крыму 4 марта в очередной раз звучали взрывы. Оккупанты заявили, что в районе авиабазы в Гвардейском российская система ПВО якобы сбила беспилотник.
- Российские оккупанты страдают от "хлопка" и в Мариуполе. Там ВСУ успешно ликвидируют склады врага.
- Как рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, захватчики придумали новое название для прилетов. Россияне пытаются скрыть попадания в свои склады, говоря, что это не звуки взрывов, а "самолет преодолевает суперзвук".