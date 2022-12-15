Прилет в склад боеприпасов: мощный "хлопок" посетил Ирмино в Луганской области

Оказывается, что хлопок расцветает и зимой. В частности, в четверг, 15 декабря, мощный прилет был зафиксирован в Ирмино Луганской области.

О взрывах известили местные телеграмм-каналы. Как известно, в воздух взлетел склад боеприпасов оккупантов.

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Что известно о взрыве

В сети распространяют видео с места происшествия. На них видно, что во временно оккупированном Ирмином произошел мощный взрыв. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате прилета.

На месте происшествия загорелся масштабный пожар и слышны звуки детонации. Отмечают, что звуки взрывов слышны даже в нескольких километрах от места происшествия.

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