Прилет в склад боеприпасов: мощный "хлопок" посетил Ирмино в Луганской области

15 декабря 2022, 22:59
Читати новину українською

Оказывается, что хлопок расцветает и зимой. В частности, в четверг, 15 декабря, мощный прилет был зафиксирован в Ирмино Луганской области.

О взрывах известили местные телеграмм-каналы. Как известно, в воздух взлетел склад боеприпасов оккупантов.

К теме В России что ни день, то "хлопок": в Курске снова раздаются взрывы

Что известно о взрыве

В сети распространяют видео с места происшествия. На них видно, что во временно оккупированном Ирмином произошел мощный взрыв. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате прилета.

На месте происшествия загорелся масштабный пожар и слышны звуки детонации. Отмечают, что звуки взрывов слышны даже в нескольких километрах от места происшествия.

В Ирмино пришел "хлопок": смотрите видео

Где находится Ирмино: карта

К россиянам наведывается "Хлопок": последние новости

  • Вечером 14 декабря "Хлопок" посетил Курск, предполагают, что на аэродром. Однако губернатор Курской области поспешил успокоить россиян и сообщил, что взрывы – следствие работы систем ПВО над регионом. Сбили же они по меньшей мере три "вражеских ракета".
  • Также "хлопок" посетил нефтебазу в Ангарске. Сначала последовал мощный взрыв, после которого вспыхнул немалый пожар. Известно о пострадавших и погибших.
  • В тот же день неспокойно было и в Ростовской области. там взорвали колеи, по которым шли эшелоны русской военной техники. О подрыве на железной дороге заявили в легионе "Свобода России". И хотя сам легион не взял на себя ответственность за это, он отметил, что к взрыву причастны "неизвестные патриоты".

Автор: Анна Романюк