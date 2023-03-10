Мариуполь "бавовнит": в городе слышали до 20 взрывов

Во временно оккупированном Мариуполе захватчиков посетила масштабная "бавовна". Было действительно громко – украинские власти сообщают об около 20 взрывах.

Пока точно не известно, куда прилетели "гостинцы" для оккупантов. Однако советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко пообещал сообщить детали через время.

Читайте также Дальше будет много интересного, – военный ВСУ о "хлопке" в Крыму

В Мариуполе гостит "Бавовнятко": что известно

В Мариуполе в пятницу, 10 марта, раздалось до 20 взрывов. Вероятно, оккупантов мощно "забавовнило".

Советник мэра города уточнил, что эпицентр взрывов был зафиксирован в Кальмиусском районе. Куда именно попали снаряды – пока неизвестно.

Детали через время. Но вечер перестает быть обычным. "Бавовнит",

– отметил Андрющенко.

Обратите внимание В Энергодар пришла "бавовна": над городом поднялся черный дым

"Бавовны" много не бывает: оккупантам нигде нет покоя