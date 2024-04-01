Российский "Искандер-М" долетел аж до Хмельницкой области: взрывотехники нашли ее боевую часть

В Хмельницкой области полицейские-взрывотехники обезвредили почти полтонны взрывчатки из боевой части российской ракеты "Искандер М", которая не сдетонировала. Сама ракета была сбита во время массированной вражеской атаки.

Напомним, что Россия 29 марта массированно атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед" и ракетами различных типов. Под прицелом врага в очередной раз оказалась энергетическая инфраструктура.

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Обезвредили боевую часть

Днем 1 апреля взрывотехники полиции Хмельницкой области обезвредили почти полтонны взрывчатки с вражеской ракеты "Искандер М", которая не сдетонировала во время вражеской атаки 29 марта. Ее во время очередной российской атаки, сбили силы ПВО в Шепетовском районе.

Интересно то, что обычно таким типом ракет наносят удары по восточным регионам. Речь идет о Харьковской, Николаевской, а также Херсонской области.

Начальница сектора коммуникаций главного управления Нацполиции в Хмельницкой области Инна Глега рассказала для Общественное Хмельницкий о том, что ее обезвредили собственно на месте падения.

Ее опасная часть не сдетонировала и упала недалеко от одного из сел Полонской тергромады, что представляло значительную опасность для местных жителей. В результате профессиональных действий сотрудников полиции взрывчатка была обезврежена прямо на месте падения,

– рассказала Инна Глега.

Всего с начала полномасштабного вторжения специалисты взрывотехнической службы ГУНП в Хмельницкой области осуществили уже более 250 выездов с целью обезвреживания остатков ракет и беспилотников, которыми враг атакует Хмельницкую область.

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