Оккупанты нанесли удар по Хмельницкой области: есть прилет по критическому объекту

Этой ночью российские захватчики атаковали Хмельнитчину. Враг попал в объект критической инфраструктуры.

Жители Хмельницкой области слышали целый серию взрывов. Власти сообщили, что во время воздушной тревоги оккупанты атаковали регион.

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Последствия российской атаки на Хмельницкую область

Местных жителей призывали сохранять спокойствие. На месте попадания уже работают соответствующие службы.

К сожалению, есть прилет по критической инфраструктуре. Объект расположен за пределами населенных пунктов,

– отметили в ОВА.

Городской глава рассказал, что в Хмельницком прилеты не зафиксированы. В то же время Симчишин добавил, что в результате террористической атаки России есть попадание в объект на территории одной из общин района. Пожар по состоянию на 07:30 продолжается.

Кроме того, в результате взрывных волн в Хмельницком повреждены учебные и медицинские заведения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома.

Есть пострадавшие и раненые жители общины. Количество уточняется,

– сообщил городской голова.

Также добавил, в случае повреждений жилья обращайтесь по телефону 1580, а также в УМК "Центральная". По словам Симчишина, эвакуация пока не проводится. Проблем с коммунальными услугами нет.

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О взрывах в Хмельницком стало известно в 04.17 субботы. В промежутке между 4:48 и 4:58 прогремели еще 3 взрыва. Позже СМИ сообщили, что 05:28 в регионе прогремел уже восьмой взрыв. Вновь звуки слышали уже в 06:16 и 06:19.