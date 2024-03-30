В Хмельницкой области женщины напали на бус работников ТЦК: машина получила повреждения
Источник:Хмельницкий областной ТЦК и СП
В Хмельницкой области 29 марта женщины напали на представителей ТЦК и СП. На момент нападения военнослужащие проводили мероприятия оповещения.
На место событий оперативно прибыла полиция. Правоохранители проводят расследование, чтобы выявить причастных и привлечь их к ответственности.
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В Хмельницкой области на работников ТЦК совершили нападение
В местных телеграм-каналах распространялось видео, на котором в Хмельницкой области группа женщин напала на автомобиль цвета хаки с белым крестом. Во время нападения в машине находилось по меньшей мере двое военнослужащих.
На видео можно увидеть, как женщина с палкой разбивает окна автомобиля, заставляя мужчину в военной форме убежать с места происшествия. Причина действий женщин остается непонятной, но похоже, что они выражают недовольство "мобилизационной деятельностью" ТЦК.
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По данным местных СМИ этот инцидент произошел в селе Кунов Плужненской сельской общины Хмельницкой области.
В ТЦК отреагировали на инцидент
В службе связей с общественностью Хмельницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщили, что нападение было совершено на работников Шепетовского районного ТЦК.
В результате противоправных действий гражданок поврежден служебный автомобиль. На место происшествия были вызваны представители полиции,
– отметили представители ТЦК.
Там также выразили убеждение, что правоохранительные органы полно и всесторонне проведут расследование и предоставят объективную правовую оценку действиям указанных лиц.
В ТЦК и СП также напомнили, что за препятствование проведению мероприятий по мобилизации предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому за это можно получить наказание от 5 до 8 лет лишения свободы после доказательства этих противоправных действий судом.
Ранее на работника ТЦК напали на Буковине
- В селе Плоска Черновицкой области вблизи пункта пропуска "Горлеча" 8 марта двое мужчин напали на военнослужащего. Пострадавший, идентифицирован как 41-летний представитель местного ТЦК и СП, получил телесные повреждения в результате нападения.
- Сначала водитель автомобиля "ВАЗ-2121" ударил военнослужащего. Впоследствии другой мужчина ударил военнослужащего топором в плечо. После этого оба нападавшие продолжили вандализм в отношении автомобиля, который принадлежит работнику ТЦК.
- Мужчин, которые совершили это нападение, задержала полиция. Нападающим уже избрана мера пресечения в суде.