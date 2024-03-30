В Хмельницкой области женщины напали на бус работников ТЦК: машина получила повреждения

В Хмельницкой области 29 марта женщины напали на представителей ТЦК и СП. На момент нападения военнослужащие проводили мероприятия оповещения.

На место событий оперативно прибыла полиция. Правоохранители проводят расследование, чтобы выявить причастных и привлечь их к ответственности.

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В Хмельницкой области на работников ТЦК совершили нападение

В местных телеграм-каналах распространялось видео, на котором в Хмельницкой области группа женщин напала на автомобиль цвета хаки с белым крестом. Во время нападения в машине находилось по меньшей мере двое военнослужащих.

На видео можно увидеть, как женщина с палкой разбивает окна автомобиля, заставляя мужчину в военной форме убежать с места происшествия. Причина действий женщин остается непонятной, но похоже, что они выражают недовольство "мобилизационной деятельностью" ТЦК.

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По данным местных СМИ этот инцидент произошел в селе Кунов Плужненской сельской общины Хмельницкой области.

В ТЦК отреагировали на инцидент

В службе связей с общественностью Хмельницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщили, что нападение было совершено на работников Шепетовского районного ТЦК.

В результате противоправных действий гражданок поврежден служебный автомобиль. На место происшествия были вызваны представители полиции,

– отметили представители ТЦК.

Там также выразили убеждение, что правоохранительные органы полно и всесторонне проведут расследование и предоставят объективную правовую оценку действиям указанных лиц.

В ТЦК и СП также напомнили, что за препятствование проведению мероприятий по мобилизации предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому за это можно получить наказание от 5 до 8 лет лишения свободы после доказательства этих противоправных действий судом.

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