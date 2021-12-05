В Хмельницком уже сияет елка и работает рождественская ярмарка

В Хмельницком уже засияла главная елка. Она стоит на пешеходной улице Проскуровской. Также в городе открыли рождественскую ярмарку.

Новогодняя ярмарка будет работать до 25 января. Об этом сообщил городской глава Хмельницкого Александр Симчишин.

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Она тоже расположена в пешеходной зоне улицы Проскуровской напротив кинотеатра Шевченко. В украшенных домиках продают вкусности, сувениры, изделия ручной работы. Неподалеку можно увидеть елку и фотозоны.

Новогодне-рождественская ярмарка стартовала на полную. Впереди много интересных локаций, аттракций, фотозон, событий, концертов, шоу,

– написал Симчишин.

Также мэр поделился фотографиями с красивой новогодней атмосферой города.

Ярмарка и елка в Хмельницком / Фото Александра Симчишина:

Как проходит подготовка к праздникам в других городах

В Харькове 1 декабря установили главную новогоднюю елку города. Конструкцию начали монтировать почти за 3 недели до этого. Также уже украсили один из городских парков.

В Киеве к праздникам планируют обустроить 16 локаций. Основные будут, как всегда, на Софийской и Контрактовой площадях, а также у Арки Дружбы народов. Они будут работать с 16 декабря.

Во Львове тоже готовятся к рождественским праздникам. Елку хотят зажечь 17 декабря.

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Текст поста Александра Симчишина:

Новогодне-рождественская ярмарка стартовала на полную!

Планируем работать до 25 января! Впереди много интересных локаций, аттракций, фотозон, событий, концертов, шоу и тд.

Все для вас, друзья! Позитивного настроения, удачного завершения года и сказки всем в 2022-м!