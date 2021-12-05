Новорічний ярмарок працюватиме до 25 січня. Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.
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Він теж розташований у пішохідній зоні вулиці Проскурівської навпроти кінотеатру Шевченка. У при крашених будиночках продають смаколики, сувеніри, вироби ручної роботи. Неподалік можна побачити ялинку та фотозони.
Новорічно-різдвяний ярмарок стартував на повну. Попереду багато цікавих локацій, атракцій, фотозон, подій, концертів, шоу,
– написав Симчишин.
Також мер поділився фотографіями з красивою новорічною атмосферою міста.
Ярмарок та ялинка у Хмельницькому / Фото Олександра Симчишина:
Як проходить підготовка до свят в інших містах
- У Харкові 1 грудня встановили головну новорічну ялинку міста. Конструкцію почали монтувати майже за 3 тижні до цього. Також уже прикрасили один з міських парків.
- У Києві до свят планують облаштувати 16 локацій. Основні будуть, як завжди, на Софійській і Контрактовій площах, а також біля Арки дружби народів. Вони працюватимуть з 16 грудня.
- У Львові теж готуються до різдвяних свят. Ялинку хочуть засвітити 17 грудня.
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Текст поста Олександра Симчишина:
Новорічно-Різдвяний Ярмарок стартував на повну!
Плануємо працювати до 25 січня! Попереду багато цікавих локацій, атракцій, фотозон, подій, концертів, шоу і тд.
Все для вас, друзі! Позитивного настрою, вдалого завершення року і казки усім в 2022-му!