Союзникам понадобятся две недели, чтобы начать защищать страны НАТО в случае нападения России

Если Россия нападет на одну из стран-членов НАТО, другие союзники смогут прийти на помощь не менее чем за две недели.

О перспективах для стран НАТО рассказал американский генерал в отставке Бен Ходжес в интервью румынскому телевидению.

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Как будет действовать НАТО

Ходжес объяснил, что члены НАТО могут прийти на помощь примерно за две недели из-за того, что так устроена структура Североатлантического альянса.

В частности, подготовка боевых групп передового присутствия, сил НАТО, сил принимающей страны, что будут останавливать первые атаки, противовоздушной обороны, сухопутной обороны, ВМС и тому подобное. Критической частью защиты является то, что нация должна оставаться лицом к лицу с противником около двух недель,

– заявил офицер США.

За эти две недели можно провести организацию Вооруженных сил той страны, на которую напали, а также Сухопутных подразделений ближайших стран-партнеров.

Воздушные силы смогут прибыть раньше, военно-морские силы других стран – Турции и Болгарии – также могли бы прибыть немного быстрее,

– объяснил Ходжес.

В то же время стоит отметить, что все будет зависеть от того, будет ли страна иметь предупреждение о потенциальной атаке. По словам Ходжеса, также будет влиять то, будут ли иметь политические лидеры смелость начать действовать перед нападением, ведь тогда эти две недели можно было бы значительно сократить.

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