Перезахоронят Путина и Кузнецова: во Львове хотят перенести советские могилы с Холма Славы

Во Львове некоторые захоронения с территории Холма Славы планируют перенести на специально определенное место на Голосковском кладбище. Для этого будет проведено исследование и эксгумация захоронений.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Львовский городской совет.

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Во Львове перезахоронят Путина и Кузнецова

Отмечается, что переносить на Голосковское кладбище будут захоронения и надгробные плиты, которые появились на Холме Славы в СССР. Эта территория считается памятником истории на уровне государства. Поэтому Львовский городской совет подал соответствующий запрос в Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины и получил согласование.

В частности планируется перенести могилы агента НКВД Николая Кузнецова и советского майора Степана Путина.

Поэтому по заказу ЛКП "Музей" Лычаковское кладбище "подрядчики выполнят работы по эксгумации и перезахоронения останков тел.

Напомним, два года назад в мемориальном комплексе Холм Славы демонтировали советскую символику. Серп, молот и звезду из сооружений передали в музей "Территория террора".

Декоммунизация в Украине и за ее пределами

В Житомирской области, в селе Котлярка, оригинально декоммунизировали памятник Владимиру Ленину. Местные решили сделать из него Тараса Шевченко. Люди заменили на памятнике подбородок, а кепку в руках заменили на "Кобзарь".

Не только в Украине радуются уничтожению памятников, посвященным СССР. Так в финском городе Котка в 2022 году убрали бюст Ленина. Десятки людей пришли, чтобы посмотреть на разбитый памятник, некоторые из них даже принес шампанское, чтобы это отпраздновать.