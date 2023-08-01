"Не могу совмещать обязанности": нардеп Холодов оправдал заявление на сложение мандата

Андрей Холодов после скандала решил оправдать свое заявление о прекращении депутатских полномочий. Он заявил, что якобы имеет больную жену и ребенка, а потому не может "совмещать обязанности".

Нардеп от "Слуги народа" решил подать заявление о прекращении депутатских полномочий после публикации скандального расследования. В Верховной Раде заявление Холодова было зарегистрировано 31 июля.

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"Мы не вечны"

Холодов заявил, что к войне в его семью пришла болезнь. Он начал жаловаться, что о нем "писали неприятные вещи", однако нардеп пытался быть "достойным членом команды, хорошим отцом и мужем". Однако совмещать все обязанности в дальнейшем Холодов не может, поэтому решил составить мандат.

В дальнейшем я не могу совмещать обязанности главы семьи, заниматься лечением жены, ребенка и одновременно присутствовать на всех заседаниях Верховной Рады,

– заявил Холодов.

Нардеп заявил, что в будущем планирует "продолжать" помогать ВСУ "совместно с зарубежными благотворительными фондами и организациями, с которыми удалось наладить сотрудничество".



Холодов оправдал сложение полномочий / Фото Юлия Палийчук

Холодов не был в Раде с января