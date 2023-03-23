Эволюция "хороших русских"

Многие мои знакомые, у которых были тесные связи с родственниками в России, сразу после полномасштабного вторжения поняли, что нет больше у них семьи "там". Почему так произошло –читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала.

Разделение россиян после начала великой войны

Почти в любом случае звонок родственникам утром 24 февраля 2022 года с ужасным сообщением о ракетных обстрелах натыкался на неожиданную реакцию с другой стороны: "Не включай телевизор! Вам все лгут! Мы вас освобождаем!".

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Публика "за поребриком" почти сразу поделилась на несколько разных по размерам категорий:

от "воинственных великороссов", фанатов Путина, уверенно "боровшихся за историческую справедливость" и "против НАТО";

до "умеренных хороших россиян", которые начали говорить о "мире для всех" и "только бы скорее все это закончилось".

Лишь единицы решились резко осудить неспровоцированное вторжение и выразить искреннее сожаление и стыд за действия своих земляков. Однако всем им почти сразу пришлось бежать из России.

Из этих трех групп, наверное, наибольшую часть населения России в то время составляли именно "умеренные хорошие россияне". Это те, которые выражали якобы сожаление и постоянно повторяли, как мантру, призывы о "мире во всем мире".

Но на самом деле в этой формулировке было совсем другое содержание, примерно такое: "Я в этом участвовать не хочу. На всякий случай прошу заметить, что я ни на кого не нападал и ни в кого не стрелял. Однако украинцам нужно поскорее сдаться, пока российские солдаты и ракеты их всех не перебили".

За год полномасштабной войны большинство из них прошли долгий путь принятия новой реальности – части из них пришлось самим идти воевать, у еще большей части на войну забрали кого-то из близких друзей или родственников. Кроме того, каждый день увеличивается количество тех, кто узнал о смерти "на спецоперации" близких или друзей. Смерть на чужой земле и за чужие нелепые идеи. Смерть, которой оказалось все равно на их предыдущие "стремления мира". Только теперь они (погибшие), по версии украинцев, смогли превратиться в настоящих "хороших русских".

Немецкий опыт не сработает

Так как же быть с трансформацией населения России в настоящих хороших или хотя бы умеренных россиян? Речь идет о времени после нашей победы и свержении режима "кагэбэшной клики" во главе с Владимиром Путиным.

Вступление Украины в НАТО, конечно, станет дополнительной значимой гарантией нашей безопасности. Однако это не поправит ситуацию с ментальностью северных соседей и их оценкой нынешней ситуации. Значит, угроза новых военных конфликтов будет по наследству нашим детям и внукам.

Человечество изобрело искусственный интеллект, продолжает осваивать близкий космос, преодолело много "вечных" болезней и стоит на пороге изобретения лекарства от рака, но вот "пилюль, чтобы вправить вывих мозга" целой нации, еще не изобрели. Да и вряд ли изобретут. Но такие "пилюли" существуют, и новейшая история человечества знает удачные примеры их применения.

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Послевоенная Германия после Второй мировой войны оставалась "зараженной" нацизмом. Невозможно было начать все с чистого листа, потому что чистых мест на условном листе не осталось. Приверженцами нацистов или активными участниками недавних событий было практически все население, а количество членов нацистской партии в 1945 году достигало 8 миллионов человек!

Например, в больнице Бонна из 112 врачей 102 были членами НСДАП. В Баварии только 5% судей не имели нацистского прошлого, а большинство учителей в школах были членами нацистской партии. Такая же ситуация была и с чиновниками более высокого уровня. Около 43% сотрудников министерства иностранных дел Германии были бывшими членами СС, а около 17% – вообще служили в Гестапо.

Однако детям нужно было образование, поэтому уволенные ранее учителя вскоре вернулись к работе, а для нормальной работы судебной системы, требовалось хотя бы 12 – 15 судей на каждые 100 тысяч жителей. И те, кто еще совсем недавно судили "за преступления против рейха", начали совершать правосудие в обновляемой Германии. Найти "людей без темного прошлого" в недавней нацистской стране было невозможно, но для нормального будущего потребовался план тотального перевоспитания разрушенной и физически, и ментальной страны.

И такой план был запущен – "План Маршалла" (официальное название European Recovery Program – Программа восстановления Европы). Его предложил в 1947 году американский госсекретарь Джордж Маршалл, а реализацию приступили в апреле 1948 года. Формально это была программа помощи всем европейским странам после ужасных разрушений Второй мировой войны.

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Похожую программу предложили и Советскому Союзу. Однако тогдашний коммунистический вождь Иосиф Сталин жестко отверг предложение и приказал сделать так же странам "соцлагеря" Чехословакии, Венгрии и Польши. Программа восстановления предусматривала, помимо прочего, предоставление финансовой помощи в размере около 13 миллиардов долларов (около 123 миллиарда долларов в современных деньгах).

Однако для Германии план имел еще одну очень важную составляющую – перевоспитание "зараженных чумой нацизма" мозгов населения. Кроме того, тогдашних жителей городов Германии возили на экскурсии в лагеря смерти и заставляли посещать показы документальных хроник из концлагерей Центральной и Восточной Европы. По свидетельствам современников, большинство посетителей взрослого возраста брезговали изображениями на экране. С самого начала показа до его завершения они сидели с отвернутой в сторону головой или смотрели себе под ноги. Однако из зала никто не выходил по 2 причинам:

это могло скомпрометировать;

после показа каждый имел возможность получить карту на небольшой продуктовый паек (как премию за просмотр).

К сожалению, это не сработало даже за десятилетие оккупации. Опросы, регулярно проводимые в западной части Германии, показывали, что даже через 7 – 8 лет после окончания войны значительная часть немцев считала, что идея нацизма была хорошая, но "подвела" реализация.

Когда могут появиться настоящие "хорошие россияне"

Так же как геббельсовская пропаганда, 12 лет "массировавшая" мозги населения немецкого рейха, российская пропагандистская машина, имея на вооружении самые современные эффективные технологии "промывания мозгов" (Геббельс в могиле захлебнулся бы слюной от зависти), в течение 23 лет "месит" мозги населению России. И это даже без учета десятилетий работы коммунистической пропаганды, многие векторы которой были в одном направлении с современной "великорусской" идеологией.

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Поэтому организация экскурсий россиян в Бучу и Ирпень, Мариуполь и Бахмут после войны – будет тратой денег, усилий и времени. А показы фильмов об обстрелах и убийствах украинцев даже в 3D или 4D (с брызгами крови на морду вместо воды, как в современных кинозалах) – это деньги на ветер. Единственное, что поймет население России, – это "крепкая рука с твердой палкой" и наказанием за каждый случай глорификации путинского фашизма.

За 2 – 3 поколения таким способом можно будет воспитать настоящих "хороших россиян".