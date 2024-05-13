Взрывчатку спрятали в чай: СБУ предупредила в Киеве 4 теракта в гипермаркетах и ​​кафе

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила 4 теракта в Киеве, которые планировали осуществить 9 мая российские агенты в строительных гипермаркетах и вблизи одного из кафе.

Об этом сообщили в СБУ 13 мая. По данным следствия, самодельные взрывные устройства были замаскированы в упаковки из-под чая.

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Теракты планировали в гипермаркетах

Отмечается, что взрывчатка должна была сдетонировать в пиковые часы посещаемости гипермаркетов, чтобы нанести максимальный вред гражданскому населению.

Взрывчатку спрятали в упаковку чая / Фото СБУ

Российские агенты планировали разместить взрывчатку среди легковоспламеняющихся материалов, чтобы такой пожар не удалось быстро ликвидировать.



Российская агенртура тщательно планировала теракт / Фото СБУ

Еще одну взрывчатку должны были спрятать возле кафе

В СБУ отметили, что еще один теракт должен был состояться возле популярного столичного кафе. Российские агенты планировали заложить взрывные устройства в припаркованный рядом автомобиль.

Таким образом ГРУ хотело дестабилизировать ситуацию в Украине, а также послать сигнал о якобы наличии в Киеве российского подполья, которое ждет прихода оккупантов.

"Планируя эти теракты, российские спецслужбы в очередной раз продемонстрировали свою преступную суть. Мы сработали на опережение и вовремя сорвали планы врага. Каждый шаг преступников задокументирован - их ждет заслуженное наказание. Как и каждого, кто пытается работать в пользу России", – отметил председатель СБУ Василий Малюк.



Террористов задержали с поличным / Фото СБУ

Курировал теракты сотрудник гру Росии

Контрразведка Службы безопасности также установила, что куратором терактов был сотрудник российского гру Юрий Сизов, который проходит службу в воинской части №92154.

"Он лично давал указания завербованным агентам и даже записал видеоинструкцию по установке взрывного устройства в одном из магазинов этой же сети в московской области", – говорится в сообщении правоохранителей.

Что известно о Сизове

Отмечается, что СБУ длительное время следила за его деятельностью и пошагово документировала преступные действия агентуры.

Юрий Сизов отвечал за проведение диверсии в Украине, которая должна была состояться на Львовщине в феврале 2024 года. Тогда СБУ также сыграла на опережение и предотвратила взрывы.

! Сейчас СБУ установила всю цепочку вражеской сети: агентурно-боевые группы, контрабандистов, которые доставляли взрывчатку с территории России и исполнителей теракта – их задержали с поличным, когда те устанавливали взрывные устройства в третьем гипермаркете.

Задержанным уже сообщено о подозрении в государственной измене, деверсии и террористическом акте. Им грозит пожизненное заключение.