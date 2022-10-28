"Хотят покорных людей": мэр Мелитополя о российском запрете говорить по телефону на улице

Россияне усиливают террор не только к украинским детям в Мелитополе, но и к взрослым. Первое, что стоит отметить – россияне недавно ввели "указ", который о следующем: если человек идет по улице и просто разговаривает по телефону, то военный или полицейский могут подойти и забрать телефон, чтобы проверить.

Об этом в эфире 24 канала рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. Он также отметил, что если человек подписан на украинский канал в Telegram, или следит за чем-то или кем-то патриотически настроенным, то этого человека сразу штрафуют.

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Если такой человек попадется на глаза оккупантов второй раз, по словам Федорова – его могут захватить в плен.

Новая волна хищений в Мелитополе

Также, по словам мэра Мелитополя, в последние недели проходит новая волна похищения людей.

За последние 14 дней к нам обратились родные от 3 до 10 человек и рассказали о том, простых людей похищают в плен. Не говорится о госслужащих или работниках мэрии или о силовиках — гражданских массово забирают в плен и не отпускают,

– говорит Иван Федоров.

Пытка и плен очень распространены сейчас в Мелитополе, таким образом россияне хотят запугать наших людей, чтобы они чувствовали себя в опасности.

Подробнее о зверствах оккупантов в Мелитополе: смотрите видео

"Такими действиями оккупанты пытаются покорить украинцев, сломать их дух. Ведь они совершенно не ожидали, что на 8 месяц оккупации еще кто-то будет сопротивляться", — резюмирует Федоров.

Мелитополь – как город живет под оккупацией