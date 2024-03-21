Посекли обломки ракет: в Киеве поврежден Свято-Николаевский храм на Татарке
Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву 21 марта. В результате падения обломков в нескольких районах столицы зафиксированы разрушения. В частности, поврежден Свято-Николаевский храм на Татарке Православной Церкви Украины.
Об этом сообщили представители храма на странице храма в фейсбук. Опубликованы также фото последствий попадания.
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В помещение храма попали обломки российской баллистической ракеты.
Храм на Татарке поврежден в результате падения обломков ракет / Фото КГГА
Российские ракеты повредили храм / Фото Свято-Николаевского храма на Татарке
Российские ракеты уничтожили храм
"Распятие посечено, иконы побиты стеклом, окна и двери выбиты. Часовня рядом уничтожена, возле храма – воронка", – рассказал верующий храма и боец ВСУ Андрей Ковалев.
Богослужения в храме пока не будут проводить.
"Раненые, но несокрушимые. Не гневаетесь в Великий пост, а лучше конвертируйте ваш гнев в донаты на восстановление, ремонт храма и прилегающей территории", – говорится в сообщении представителей храма.
Храм получил серьезные повреждения / Фото Андрея Ковалева
Россия снова атаковала Киев: главное
- Воздушные силы отчитались о сбитии 31 ракеты: из них 29 крылатых ракет Х-101/Х-555, которые Россия запустила с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а также две баллистические ракеты (Искандер-М или его северокорейский аналог KN-23 и Х-47М2 Кинжал).
- В результате ракетного обстрела в Киеве пострадали 13 человек. В частности, 11-летняя девочка. Ее и 38-летнего мужчину госпитализировали.