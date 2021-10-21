Хрена лысого, – Рабинович говорит, что Киву никто не исключал из партии ОПЗЖ
Источник:фейсбук Вадима Рябиновича
Вадим Рабинович утверждает, что Илью Киву не исключали из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Хоть раньше об этом писали СМИ. Представитель ОПЗЖ уверяет, что это "бред".
Рабинович записал видеообращение вместе с Кивой. Он назвал такие слухи "бредоносными".
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Ну что, "бредоносные", кого вы из партии хотите исключить? Киву? Хрена лысого,
– сказал нардеп.
В комментариях под видео у Рабиновича еще раз переспросили, исключили ли Киву. На что представитель ОПЗЖ ответил: "бред".
Смотрите видеообращение Рабиновича и Кивы:
Что известно об исключении Кивы из партии
Представители ОПЗЖ в Полтавской области исключили Киву из партийной ячейки. Политики отмечали, что со стороны депутата постоянно звучат оскорбления в их сторону.
По информации телеграм-канала PavlovskyNews, исключения Кивы из партийной ячейки добились люди Юрия Бойко и Сергея Левочкина. Все из-за неоднократных "зашкваров" нардепа. Среди последних – поздравление Владимира Путина с днем рождения, а также позиция по Степану Бандере. Напомним, годовщину убийства Бандеры Кива "отметил" с автоматом и салютом.
Сам Кива подтвердил его исключение из партии ОПЗЖ. Он говорил, что ждет, когда поднимут вопрос об исключении его из фракции.
Скандалы с Кивой: что известно
- В начале 2020 года политик в видеообращении послал на **й тех украинцев, которые поддерживают декоммунизацию.
- Впоследствии представитель ОПЗЖ назвал журналистов Даниила Мокрика и Дениса Бигуса "пи***сами". В тот же день едва не устроил драку в Раде.
- В апреле 2021 года Кива защитил кандидатскую диссертацию. Впоследствии стало известно, что к своей кандидатской политик приложил справку с поддельной подписью, а среди подтверждений апробации диссертации указал материалы научно-практических конференций, которых нет в официальных сборниках.
- Еще один скандал связан с жомовой ямой. Нардеп задекларировал доход от сдачи ее в аренду в размере 1 миллиона 200 тысяч гривен. Однако журналисты выяснили, что на самом деле это место является давно заброшенным.