Враг продвигается на фронте, в Калуге горит нефтебаза: хронология 1006 дня войны

Россия пытается продвигаться на всех направлениях фронта и захватить новые украинские территории. Однако наши военные дают врагу достойный отпор.

Украина противостоит России в полномасштабной агрессии уже 1006 дней. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.

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