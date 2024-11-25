Враг продвигается на фронте, в Калуге горит нефтебаза: хронология 1006 дня войны
Россия пытается продвигаться на всех направлениях фронта и захватить новые украинские территории. Однако наши военные дают врагу достойный отпор.
Украина противостоит России в полномасштабной агрессии уже 1006 дней. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.
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Российские войска совершили высадку на лодках через реку Оскол, что на Харьковщине. Произошло это южнее села Новомлинск Купянского района. Россияне из поселка Двуречное на лодках переплыли реку Оскол и закрепились на западном берегу. По словам DeepState, такие события несут за собой активизацию артиллерийского и минометного огня. Поэтому жителям Двуречанской и Купянской громад Харьковщины напомнили о важности эвакуации. Российские войска оккупировали села Катериновка и Юрьевка в Донецкой области. Также враг продвинулся возле ряда населенных пунктов на Харьковщине. Ночь на 25 ноября оказалась "тревожной" для россиян. Сообщается, что беспилотники атаковали Калугу, где под удар, вероятно, попала нефтебаза. Стоит отметить, что нефтебаза в Калуге расположена более чем в 300 километрах от украинской границы. По сообщениям росСМИ, на окраине Калуги "сбили" по меньшей мере 3 беспилотника. Местные власти также сообщают о возгорании, которое возникло в результате якобы "падения обломков" на территории предприятия.
Враг неожиданно совершил высадку через реку Оскол на Харьковщине
Обновление карты от DeepState
Россияне жалуются на атаку беспилотников в Калуге
Российские войска совершили высадку на лодках через реку Оскол, что на Харьковщине. Произошло это южнее села Новомлинск Купянского района.
Россияне из поселка Двуречное на лодках переплыли реку Оскол и закрепились на западном берегу.
По словам DeepState, такие события несут за собой активизацию артиллерийского и минометного огня. Поэтому жителям Двуречанской и Купянской громад Харьковщины напомнили о важности эвакуации.
Российские войска оккупировали села Катериновка и Юрьевка в Донецкой области. Также враг продвинулся возле ряда населенных пунктов на Харьковщине.
Ночь на 25 ноября оказалась "тревожной" для россиян. Сообщается, что беспилотники атаковали Калугу, где под удар, вероятно, попала нефтебаза.
Стоит отметить, что нефтебаза в Калуге расположена более чем в 300 километрах от украинской границы. По сообщениям росСМИ, на окраине Калуги "сбили" по меньшей мере 3 беспилотника. Местные власти также сообщают о возгорании, которое возникло в результате якобы "падения обломков" на территории предприятия.