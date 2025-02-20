Ночная атака "Шахедами", удар по многоэтажке в Херсоне: хронология 1093 дня войны

В Украине продолжаются 1093 сутки полномасштабной войны. Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать наступление врага на всей линии соприкосновения, давая противнику достойный отпор.

О главных событиях дня по состоянию на 20 февраля, ситуацию на фронте, потери врага и продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.

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