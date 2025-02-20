Ночная атака "Шахедами", удар по многоэтажке в Херсоне: хронология 1093 дня войны
В Украине продолжаются 1093 сутки полномасштабной войны. Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать наступление врага на всей линии соприкосновения, давая противнику достойный отпор.
О главных событиях дня по состоянию на 20 февраля, ситуацию на фронте, потери врага и продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.
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Во время своего выступления на конференции FII президент США Дональд Трамп заявил, что верит в быстрое урегулирование "конфликта" России и Украины, а иначе война станет только сильнее. Также он в очередной раз подчеркнул, что Владимир Зеленский игнорирует проведение выборов. Это война, которую Зеленский, без США и Трампа, никогда не сможет урегулировать. Они никогда не урегулируют эту войну без нашего участия. Все признают, что только Трамп сможет это сделать. Мы сможем это сделать. Думаю, Путин даже признал это. Как отметил Науседа, Европа должна действовать уже сейчас, чтобы Украина имела необходимую поддержку, а европейская безопасность была прочной. Президент Литвы предложил пять пунктов плана, который должна воплотить в жизнь Европа. Среди пунктов является обязательное предоставление гарантий безопасности для Украины, в частности членство в НАТО. Также Европа должна сделать все возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности за военные преступления, а санкции только усиливались. Одна из запущенных авиабомб попала в многоквартирный дом. На месте вражеского прилета работают спасатели, полиция, врачи, коммунальные службы и группа оперативного реагирования Херсонской городской военной администрации. Известно, что из-за атаки пострадали 5 человек. Среди них есть дети – 13-летние мальчик и девочка. Сейчас они находятся под наблюдением врачей. У них диагностировали минно-взрывные травмы и острую реакцию на стресс. Мать раненых детей, предположительно, находится под завалами. Спасатели продолжают поиски.
Трамп снова выступил со скандальным заявлением
– подчеркнул при этом американский президент.
Президент Литвы Науседа предложил Европе четкий план действий для поддержки Украины
В Херсоне КАБ попал в многоэтажку
Во время своего выступления на конференции FII президент США Дональд Трамп заявил, что верит в быстрое урегулирование "конфликта" России и Украины, а иначе война станет только сильнее. Также он в очередной раз подчеркнул, что Владимир Зеленский игнорирует проведение выборов.
Это война, которую Зеленский, без США и Трампа, никогда не сможет урегулировать. Они никогда не урегулируют эту войну без нашего участия. Все признают, что только Трамп сможет это сделать. Мы сможем это сделать. Думаю, Путин даже признал это.
Как отметил Науседа, Европа должна действовать уже сейчас, чтобы Украина имела необходимую поддержку, а европейская безопасность была прочной. Президент Литвы предложил пять пунктов плана, который должна воплотить в жизнь Европа.
Среди пунктов является обязательное предоставление гарантий безопасности для Украины, в частности членство в НАТО. Также Европа должна сделать все возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности за военные преступления, а санкции только усиливались.
Одна из запущенных авиабомб попала в многоквартирный дом. На месте вражеского прилета работают спасатели, полиция, врачи, коммунальные службы и группа оперативного реагирования Херсонской городской военной администрации.
Известно, что из-за атаки пострадали 5 человек. Среди них есть дети – 13-летние мальчик и девочка. Сейчас они находятся под наблюдением врачей. У них диагностировали минно-взрывные травмы и острую реакцию на стресс. Мать раненых детей, предположительно, находится под завалами. Спасатели продолжают поиски.