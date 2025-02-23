Ночная атака "Шахедов" на Киев: хронология 1096 дня войны

Уже 1096 день полномасштабной войны ВСУ дают мощный отпор российским оккупантам. Так, Силы обороны продолжают давать отпор по всей линии фронта, а силы противовоздушной обороны отражают атаки вражеских сил с воздуха.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 23 февраля, сообщает 24 Канал.

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