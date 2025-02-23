Ночная атака "Шахедов" на Киев: хронология 1096 дня войны
Уже 1096 день полномасштабной войны ВСУ дают мощный отпор российским оккупантам. Так, Силы обороны продолжают давать отпор по всей линии фронта, а силы противовоздушной обороны отражают атаки вражеских сил с воздуха.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 23 февраля, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Обломки в ботсаду, пожар и поврежденные дома: все о ночной атаке БпЛА на Киев
Пресс-секретарь Белого дома сказала, что президент Дональд Трамп уверен в своей способности заключить сделку с Россией. Более того, конец войны может наступить уже на этой неделе. Об этом Каролина Левитт заявила во время общения со СМИ вечером субботы 22 февраля. В США утверждают, что условия соглашения о минералах должны помочь предотвратить коррупцию во время восстановления Украины. Там говорят, что экономическое будущее Украины в мирное время может быть более процветающим, а партнерство с ними обеспечит это. Об этом говорится в колонке главы Минфина США Скотта Бессента для Financial Times. В столице работала ПВО по вражеским беспилотникам. Сначала мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки вражеского БпЛА упали на территории Национального ботанического сада имени Гришко в Печерском районе. По сообщению председателя МВА Тимура Ткаченко, в этом районе повреждены окна в нежилом здании. Впоследствии, стало известно, что из-за атаки в Голосеевском районе города возник пожар в частном доме. Там также было зафиксировано падение обломков. Разрушения по этой же причине есть и в Дарницком районе. Там повреждены 3 частных дома и несколько автомобилей. Иван Федоров сообщил, что произошло возгорание в частном секторе. Повреждены окна в нескольких многоэтажках. Экстренные службы выехали на место. Известно об одной пострадавшей 53-летней женщине. Медики оказывают ей помощь.
В Белом доме заявили, что "российско-украинский конфликт" может закончиться уже "на этой неделе"
Соглашение о минералах призвано предотвратить коррупцию во время восстановления Украины, –глава Минфина США
Атака дронов на Киев
Россияне атаковали Запорожье
Пресс-секретарь Белого дома сказала, что президент Дональд Трамп уверен в своей способности заключить сделку с Россией. Более того, конец войны может наступить уже на этой неделе.
Об этом Каролина Левитт заявила во время общения со СМИ вечером субботы 22 февраля.
В США утверждают, что условия соглашения о минералах должны помочь предотвратить коррупцию во время восстановления Украины. Там говорят, что экономическое будущее Украины в мирное время может быть более процветающим, а партнерство с ними обеспечит это.
Об этом говорится в колонке главы Минфина США Скотта Бессента для Financial Times.
В столице работала ПВО по вражеским беспилотникам.
Сначала мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки вражеского БпЛА упали на территории Национального ботанического сада имени Гришко в Печерском районе.
По сообщению председателя МВА Тимура Ткаченко, в этом районе повреждены окна в нежилом здании.
Впоследствии, стало известно, что из-за атаки в Голосеевском районе города возник пожар в частном доме. Там также было зафиксировано падение обломков.
Разрушения по этой же причине есть и в Дарницком районе. Там повреждены 3 частных дома и несколько автомобилей.
Иван Федоров сообщил, что произошло возгорание в частном секторе. Повреждены окна в нескольких многоэтажках. Экстренные службы выехали на место.
Известно об одной пострадавшей 53-летней женщине. Медики оказывают ей помощь.