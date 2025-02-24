Россия ударила по Харькову, в Рязани –дроны атаковали НПЗ: хронология 1097 дня войны
Полномасштабная война России против Украины продолжается уже три года. Наши военные делают все возможное, чтобы сдерживать врага и держать оборону на всех направлениях фронта.
Украина противостоит полномасштабной агрессии России ровно три года. О главных событиях этих суток – читайте на 24 Канале.
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В ночь на 24 февраля Рязанский НПЗ атаковали БПЛА в третий раз с начала 2025 года. Взрывы прогремели в Рязани в районе НПЗ. В России традиционно заявляли о работе противовоздушной обороны. Также в сети обнародовали кадры пожара якобы возле нефтеперерабатывающего завода. Местные власти России никак не комментировали инцидент. Российские силы атаковали гражданское предприятие в Харькове управляемой авиационной бомбой, но никто не пострадал. В Харькове раздавались взрывы. Швеция предоставит Украине системы ПВО, в частности Robot 70 и Tridon Mk2, на сумму около 113 миллионов долларов США. Передача систем ПВО происходит в годовщину российского вторжения, чтобы помочь Украине защититься от российских атак. Швеция также передаст зенитные ракеты и оружие в рамках международного сотрудничества. В Черкассах раздавались взрывы.
В российской Рязани жаловались на взрывы и пожар
Россияне ударили КАБом по Харькову
Швеция заявила о передаче Украине систем ПВО на почти 113 миллионов долларов
В ночь на 24 февраля Рязанский НПЗ атаковали БПЛА в третий раз с начала 2025 года.
Взрывы прогремели в Рязани в районе НПЗ. В России традиционно заявляли о работе противовоздушной обороны. Также в сети обнародовали кадры пожара якобы возле нефтеперерабатывающего завода. Местные власти России никак не комментировали инцидент.
Российские силы атаковали гражданское предприятие в Харькове управляемой авиационной бомбой, но никто не пострадал.
В Харькове раздавались взрывы.
Швеция предоставит Украине системы ПВО, в частности Robot 70 и Tridon Mk2, на сумму около 113 миллионов долларов США.
Передача систем ПВО происходит в годовщину российского вторжения, чтобы помочь Украине защититься от российских атак.
Швеция также передаст зенитные ракеты и оружие в рамках международного сотрудничества.
В Черкассах раздавались взрывы.