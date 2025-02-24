Россия ударила по Харькову, в Рязани –дроны атаковали НПЗ: хронология 1097 дня войны

Полномасштабная война России против Украины продолжается уже три года. Наши военные делают все возможное, чтобы сдерживать врага и держать оборону на всех направлениях фронта.

Украина противостоит полномасштабной агрессии России ровно три года. О главных событиях этих суток – читайте на 24 Канале.

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