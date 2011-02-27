Атака "Шахедами", успехи ВСУ в Торецке и на Покровском направлении: хронология 1100 дня войны
Полномасштабная война России против Украины длится уже 1100 дней. Оккупанты не прекращают террор гражданского населения, в частности, ночью снова атаковали "Шахедами". Также враг пытается продвигаться на фронте, однако наши воины дают агрессору мощный отпор.
О главных новостях 27 февраля, – ситуации на фронте и международной арене, последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, – сообщает 24 Канал.
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Силы обороны преуспели на Торецком и Покровском направлениях., в частности, на севере Торецкая и севернее Песчаного. Российские захватчики продвинулись вблизи Купянска, Часового Яра, Курахового, Большой Новоселки и Роботино. Киев и Киевская область снова оказались под угрозой, – дежурные БПЛА долетели в регион. ОВА сообщила о работе ПВО, а Воздушные силы– о вражеском дроне над столицей. Генеральная прокуратура Румынии открыла уголовное производство против скандального экскандидата в президенты Келина Джорджеску. Ему предъявлен ряд серьезных обвинений. Джорджеску инкриминируют "подстрекательство к действиям, направленных против конституционного строя", сообщения ложных сведений и заведомо ложные показания. Кроме того, обвинение упоминает "инициирование или создание организации фашистского, расистского или ксенофобского характера, "публичное продвижение культа лиц, виновных в совершении преступлений геноцида против человечества и военных преступлений", а еще "инициирование или создание антисемитской организации". Еще одна встреча представителей США и России состоится 27 февраля в Стамбуле. Спикер Госдепа отметил, что на нем планируют обсудить работу дипломатических представительств. Чтобы внести ясность, в повестке дня нет никаких политических вопросов или вопросов безопасности. Украина не стоит на повестке дня, Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время официальной встречи с представителями России в Эр-Рияде 18 февраля, никаких переговоров по Украине якобы не было. Американцы только проверяли, или серьезно россияне настроены остановить войну. Парламент Румынии принял закон, что позволяет уничтожать беспилотники, незаконно нарушающих воздушное пространство страны. Документ поддержал 81 сенатор, тогда как 12 выступили против, а еще двое воздержались. Администрация Трампа была против того, чтобы в тексте соглашения о полезных ископаемых шла речь о гарантиях безопасности для Украины. Американские чиновники настойчиво пытались убрать этот пункт.
ВСУ добились успеха на Торецком и Покровском направлениях: обзор ВСУ
В Киеве и области раздались взрывы
В Румынии раскрыли обвинения против пророссийского экскандидата в президенты Джорджеску
В США ответили, будут ли говорить с Россией об Украине во время встречи в Стамбуле
– заявил чиновник.
Переговоров об Украине не было, на карте линий не рисовали, – Рубио о встрече в Эр-Рияде
В Румынии будут сбивать чужие БПЛА, врывающиеся в воздушное пространство
США настойчиво пытались убрать фразу о гарантиях безопасности по соглашению с Украиной, – NYT
Силы обороны преуспели на Торецком и Покровском направлениях., в частности, на севере Торецкая и севернее Песчаного.
Российские захватчики продвинулись вблизи Купянска, Часового Яра, Курахового, Большой Новоселки и Роботино.
Киев и Киевская область снова оказались под угрозой, – дежурные БПЛА долетели в регион. ОВА сообщила о работе ПВО, а Воздушные силы– о вражеском дроне над столицей.
Генеральная прокуратура Румынии открыла уголовное производство против скандального экскандидата в президенты Келина Джорджеску. Ему предъявлен ряд серьезных обвинений.
Джорджеску инкриминируют "подстрекательство к действиям, направленных против конституционного строя", сообщения ложных сведений и заведомо ложные показания.
Кроме того, обвинение упоминает "инициирование или создание организации фашистского, расистского или ксенофобского характера, "публичное продвижение культа лиц, виновных в совершении преступлений геноцида против человечества и военных преступлений", а еще "инициирование или создание антисемитской организации".
Еще одна встреча представителей США и России состоится 27 февраля в Стамбуле. Спикер Госдепа отметил, что на нем планируют обсудить работу дипломатических представительств.
Чтобы внести ясность, в повестке дня нет никаких политических вопросов или вопросов безопасности. Украина не стоит на повестке дня,
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время официальной встречи с представителями России в Эр-Рияде 18 февраля, никаких переговоров по Украине якобы не было. Американцы только проверяли, или серьезно россияне настроены остановить войну.
Парламент Румынии принял закон, что позволяет уничтожать беспилотники, незаконно нарушающих воздушное пространство страны. Документ поддержал 81 сенатор, тогда как 12 выступили против, а еще двое воздержались.
Администрация Трампа была против того, чтобы в тексте соглашения о полезных ископаемых шла речь о гарантиях безопасности для Украины. Американские чиновники настойчиво пытались убрать этот пункт.