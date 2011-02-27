Атака "Шахедами", успехи ВСУ в Торецке и на Покровском направлении: хронология 1100 дня войны

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1100 дней. Оккупанты не прекращают террор гражданского населения, в частности, ночью снова атаковали "Шахедами". Также враг пытается продвигаться на фронте, однако наши воины дают агрессору мощный отпор.

О главных новостях 27 февраля, – ситуации на фронте и международной арене, последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, – сообщает 24 Канал.

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