Россию атаковали БпЛА, враг продвигается на фронте: хронология 1115 дня войны

06:53, 14 марта

В Туапсе, Краснодарский край, в ночь на 14 марта было много взрывов, вероятно, был прилет в нефтеперерабатывающий завод, что повлекло пожар и огромный столб черного дыма.

Жители сообщают об около 10 громких взрывах, а также о срабатывании тревожной сирены. Росавиация ввела план "Ковер" для аэропорта Сочи, что ограничило его работу.