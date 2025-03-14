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24 Канал Новости Украины Россию атаковали БпЛА, враг продвигается на фронте: хронология 1115 дня войны
14 марта, 07:17
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Россию атаковали БпЛА, враг продвигается на фронте: хронология 1115 дня войны

Виктория Кульженко

Украинские военные продолжают держать оборону на всех направлениях фронта. Наши защитники дают достойный отпор оккупантам.

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1115 дней. О главных событиях суток – читайте в тексте 24 Канала.

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07:15, 14 марта

Потери врага

ВСУ ликвидировали 1410 российских оккупантов за сутки, общие потери достигают 891 660 человек.

С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:

  • личного состава – около 891 660 (+1 410) человек;
  • танков – 10 313 (+6);
  • боевых бронированных машин – 21 443 (+11);
  • артиллерийских систем – 24 455 (+46);
  • РСЗО – 1 314 (+0);
  • средств ПВО – 1 103 (+0);
  • самолетов – 370 (+0);
  • вертолетов – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 29 136 (+153);
  • крылатых ракет – 3 121 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 40 469 (+114);
  • специальной техники – 3 777 (+0).
06:56, 14 марта

Путин предлагает свою версию перемирия, которая противоречит предложению США и Украины, – ISW

Путин отклонил предложение о прекращении огня США и Украины, предложив альтернативу, которая противоречит им, и выразил сомнения относительно условий временного перемирия.

Путин хочет, чтобы США и союзники приостановили военную помощь Украине и чтобы Украина прекратила мобилизацию, что позволило бы России возобновить боевые действия на выгодных условиях.

06:54, 14 марта

На Москву снова летели БпЛА

Около 06:00 жители города Балашиха в Московской области сообщили о взрыве. После они плакались из-за пожара и дыма, которые возникли на месте падения обломков.

06:53, 14 марта

В Туапсе атаковали НПЗ

В Туапсе, Краснодарский край, в ночь на 14 марта было много взрывов, вероятно, был прилет в нефтеперерабатывающий завод, что повлекло пожар и огромный столб черного дыма.

Жители сообщают об около 10 громких взрывах, а также о срабатывании тревожной сирены. Росавиация ввела план "Ковер" для аэропорта Сочи, что ограничило его работу.