Россию атаковали БпЛА, враг продвигается на фронте: хронология 1115 дня войны
Украинские военные продолжают держать оборону на всех направлениях фронта. Наши защитники дают достойный отпор оккупантам.
Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1115 дней. О главных событиях суток – читайте в тексте 24 Канала.
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ВСУ ликвидировали 1410 российских оккупантов за сутки, общие потери достигают 891 660 человек. С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла: Путин отклонил предложение о прекращении огня США и Украины, предложив альтернативу, которая противоречит им, и выразил сомнения относительно условий временного перемирия. Путин хочет, чтобы США и союзники приостановили военную помощь Украине и чтобы Украина прекратила мобилизацию, что позволило бы России возобновить боевые действия на выгодных условиях. Около 06:00 жители города Балашиха в Московской области сообщили о взрыве. После они плакались из-за пожара и дыма, которые возникли на месте падения обломков. В Туапсе, Краснодарский край, в ночь на 14 марта было много взрывов, вероятно, был прилет в нефтеперерабатывающий завод, что повлекло пожар и огромный столб черного дыма. Жители сообщают об около 10 громких взрывах, а также о срабатывании тревожной сирены. Росавиация ввела план "Ковер" для аэропорта Сочи, что ограничило его работу.
Потери врага
Путин предлагает свою версию перемирия, которая противоречит предложению США и Украины, – ISW
На Москву снова летели БпЛА
В Туапсе атаковали НПЗ
ВСУ ликвидировали 1410 российских оккупантов за сутки, общие потери достигают 891 660 человек.
С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:
Путин отклонил предложение о прекращении огня США и Украины, предложив альтернативу, которая противоречит им, и выразил сомнения относительно условий временного перемирия.
Путин хочет, чтобы США и союзники приостановили военную помощь Украине и чтобы Украина прекратила мобилизацию, что позволило бы России возобновить боевые действия на выгодных условиях.
Около 06:00 жители города Балашиха в Московской области сообщили о взрыве. После они плакались из-за пожара и дыма, которые возникли на месте падения обломков.
В Туапсе, Краснодарский край, в ночь на 14 марта было много взрывов, вероятно, был прилет в нефтеперерабатывающий завод, что повлекло пожар и огромный столб черного дыма.
Жители сообщают об около 10 громких взрывах, а также о срабатывании тревожной сирены. Росавиация ввела план "Ковер" для аэропорта Сочи, что ограничило его работу.