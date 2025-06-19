Ночная атака "Шахедами", продвижение россиян на фронте: хронология 1212 дня войны

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1099 дней. Россия продолжает террор гражданского населения ракетными и дроновыми атаками. ВСУ дают мощный отпор оккупантам на фронте.

О ситуации на разных направлениях фронта, в городах и селах Украины и на международной арене 19 июня, рассказывает 24 Канал.

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