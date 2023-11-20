Украинские воины контратаковали возле Авдеевки: хронология 635 дня войны

Россия не оставляет попыток захватить украинские территории и продолжает наносить удары по мирным городам. Однако наши воины дают врагу достойный отпор по всем направлениям фронта.

Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 635 дней. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.

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