Ночная атака "Шахедами", ожесточенные бои на фронте: хронология 667 дня войны

Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 667 дней. Украинские защитники продолжают давать отпор оккупантам и наносят им немалые потери.

О главных событиях на фронте, какая ситуация в дипломатии и на поле боя – читайте в материале 24 Канала.

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