Конгресс США одобрил предоставление помощи Украине: хронология 788 дня войны

Россия продолжает вести против Украины преступную полномасштабную войну. Наши военные оказывают сопротивление на всей линии фронта.

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 788 дней. О главных событиях этих суток на фронте и на политической арене – читайте в тексте 24 Канала.

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