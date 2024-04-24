Взрывы в Харькове и Одессе, Сенат одобрил помощь Украине: хронология 791 дня войны

Россия уже третий год продолжает вести против Украины преступную полномасштабную войну. Наши защитники дают врагу отпор по всей линии фронта.

Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 791 день. О главных событиях этих суток на фронте и на международной политической арене – читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также Враг прорвался к Очеретино и штурмует Красногоровку: как изменилась линия фронта за неделю