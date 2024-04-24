Взрывы в Харькове и Одессе, Сенат одобрил помощь Украине: хронология 791 дня войны
Россия уже третий год продолжает вести против Украины преступную полномасштабную войну. Наши защитники дают врагу отпор по всей линии фронта.
Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 791 день. О главных событиях этих суток на фронте и на международной политической арене – читайте в тексте 24 Канала.
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Утром 24 апреля в Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщает корреспондентка 24 канала. в Одессе прогремели повторные взрывы в 7:05. Пока никаких деталей неизвестно. Сообщают, что в результате взрывов часть города осталась без света. В Липецкой и Самарской областях возникли пожары. Россияне заявляют, что там украинские БпЛА атаковали объекты топливной промышленности. Жители Смоленской области сообщают о взрывах в районе местной нефтебазы. Там, конечно же, как всегда, говорят о работе сил противовоздушной обороны. В то же время губернатор Липецкой области заявил о падении беспилотника в промышленной зоне. Он отметил, что обошлось без жертв, однако доверять сообщениям российских властей нужно с осторожностью. В Белом доме заверили, что президент Джо Байден уже 24 апреля поставит свою подпись под законопроектом о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Все для того, чтобы можно было начать поставки оружия уже на этой неделе. Глава государства прежде всего выразил благодарность за голосование лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу, а также всем 79 сенаторам, которые поддержали документ. По словам Зеленского, США предоставят Украине инструменты, которые крайне необходимы для установления справедливого мира. Речь идет о дальнобойных возможностях, артиллерии и ПВО. Сенат США 24 апреля поддержал законопроект о выделении Украине около 60 миллиардов помощи. Сначала процедуру голосования пытались затянуть республиканцы. Несколько из них обвинили лидера демократического большинства Чака Шумера в желании избежать поправок и дебатов. Однако сенаторы отклонили поправки сенатора Майка Ли по законопроектам о помощи Украине. Голосование было достаточно напряженным. 50 сенаторов – против, 48 – за. Городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что по состоянию на 01:17 известно о двух пострадавших в результате российской атаки города. Враг нанес удар по жилому комплексу Шевченковского района. Он также отметил, что на месте продолжается поисково-спасательная операция. Там также работают все соответствующие службы. В Харькове поздно ночью 24 апреля прогремели мощные взрывы. Это произошло через несколько минут после объявления тревоги. Городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что враг прямо целился по критической инфраструктуре в городе. О последствиях вражеского обстрела высказался и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он сообщил, что предварительно враг применил для удара по городу ракеты С-300, впоследствии подтвердив, что этого вооружения было 2 единицы.
В Одессе прогремели взрывы
В Смоленской и Липецкой областях пылают пожары
Байден подпишет помощь уже сегодня
Зеленский отреагировал на решение Сената о выделении Украине помощи
Сенат США поддержал законопроект о предоставлении помощи Украине
В результате атаки есть пострадавшие
В Харькове слышали серию взрывов
Утром 24 апреля в Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщает корреспондентка 24 канала.
в Одессе прогремели повторные взрывы в 7:05. Пока никаких деталей неизвестно. Сообщают, что в результате взрывов часть города осталась без света.
В Липецкой и Самарской областях возникли пожары. Россияне заявляют, что там украинские БпЛА атаковали объекты топливной промышленности.
Жители Смоленской области сообщают о взрывах в районе местной нефтебазы. Там, конечно же, как всегда, говорят о работе сил противовоздушной обороны.
В то же время губернатор Липецкой области заявил о падении беспилотника в промышленной зоне. Он отметил, что обошлось без жертв, однако доверять сообщениям российских властей нужно с осторожностью.
В Белом доме заверили, что президент Джо Байден уже 24 апреля поставит свою подпись под законопроектом о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Все для того, чтобы можно было начать поставки оружия уже на этой неделе.
Глава государства прежде всего выразил благодарность за голосование лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу, а также всем 79 сенаторам, которые поддержали документ.
По словам Зеленского, США предоставят Украине инструменты, которые крайне необходимы для установления справедливого мира. Речь идет о дальнобойных возможностях, артиллерии и ПВО.
Сенат США 24 апреля поддержал законопроект о выделении Украине около 60 миллиардов помощи.
Сначала процедуру голосования пытались затянуть республиканцы. Несколько из них обвинили лидера демократического большинства Чака Шумера в желании избежать поправок и дебатов.
Однако сенаторы отклонили поправки сенатора Майка Ли по законопроектам о помощи Украине. Голосование было достаточно напряженным. 50 сенаторов – против, 48 – за.
Городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что по состоянию на 01:17 известно о двух пострадавших в результате российской атаки города. Враг нанес удар по жилому комплексу Шевченковского района.
Он также отметил, что на месте продолжается поисково-спасательная операция. Там также работают все соответствующие службы.
В Харькове поздно ночью 24 апреля прогремели мощные взрывы. Это произошло через несколько минут после объявления тревоги. Городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что враг прямо целился по критической инфраструктуре в городе.
О последствиях вражеского обстрела высказался и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он сообщил, что предварительно враг применил для удара по городу ракеты С-300, впоследствии подтвердив, что этого вооружения было 2 единицы.