Россия ударила по Донецкой области из "Градов" и убила 12-летнего ребенка: хронология 800 дня войны

Россия продолжает пытаться захватить украинские территории, несмотря на колоссальные потери. Наши воины уже третий год дают врагу достойный отпор на фронте.

Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 800 день. О главных событиях этого дня на фронте и на политической арене – читайте в тексте 24 Канала.

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