Россия ударила по Донецкой области из "Градов" и убила 12-летнего ребенка: хронология 800 дня войны
Россия продолжает пытаться захватить украинские территории, несмотря на колоссальные потери. Наши воины уже третий год дают врагу достойный отпор на фронте.
Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 800 день. О главных событиях этого дня на фронте и на политической арене – читайте в тексте 24 Канала.
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Российская армия продолжает совершать военные преступления на территории нашего государства. В частности, оккупанты убили 12-летнего ребенка и его бабушку, еще двух гражданских ранили. Как утверждают следователи, около 18:30 (2 мая), российская армия нанесла удар по селу Мемрик Покровского района. По предварительной информации, захватчики атаковали населенный пункт из ракетной системы залпового огня "Град". Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили 65-летняя бабушка и ее внучка 12 лет. 35-летняя мать ребенка и 68-летний сосед получили ранения различной степени тяжести. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил мнение, что Евросоюз найдет общий подход к вопросу возвращения украинцев призывного возраста на родину. Подоляк отметил важность инициативы по поиску единого решения среди стран Евросоюза. Он считает, что такой шаг является "абсолютно правильным" и будет способствовать избежанию репутационных потерь для Украины. Игорь Клименко, глава МВД Украины, провел день в Донецкой области с бойцами, подконтрольных ведомству. Россияне не оставляют попыток прорвать оборону наших защитников в этом регионе. Несмотря на сильное давление врага, моральный дух украинских воинов остается непоколебимым. Клименко отметил высокую мотивацию и нацеленность каждого бойца на достижение главной цели – украинской победы.
Донецкую область атаковали "Градами"
У Зеленского отреагировали на решение возвращать мужчин из-за границы
Глава МВД посетил Донецкую область
Российская армия продолжает совершать военные преступления на территории нашего государства. В частности, оккупанты убили 12-летнего ребенка и его бабушку, еще двух гражданских ранили.
Как утверждают следователи, около 18:30 (2 мая), российская армия нанесла удар по селу Мемрик Покровского района. По предварительной информации, захватчики атаковали населенный пункт из ракетной системы залпового огня "Град".
Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили 65-летняя бабушка и ее внучка 12 лет. 35-летняя мать ребенка и 68-летний сосед получили ранения различной степени тяжести.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил мнение, что Евросоюз найдет общий подход к вопросу возвращения украинцев призывного возраста на родину.
Подоляк отметил важность инициативы по поиску единого решения среди стран Евросоюза. Он считает, что такой шаг является "абсолютно правильным" и будет способствовать избежанию репутационных потерь для Украины.
Игорь Клименко, глава МВД Украины, провел день в Донецкой области с бойцами, подконтрольных ведомству. Россияне не оставляют попыток прорвать оборону наших защитников в этом регионе.
Несмотря на сильное давление врага, моральный дух украинских воинов остается непоколебимым. Клименко отметил высокую мотивацию и нацеленность каждого бойца на достижение главной цели – украинской победы.