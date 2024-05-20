Россия запускала "Шахеды" и продолжает наступление на Харьковщине: хронология 817 дня войны
Россия продолжает вести против Украины преступную полномасштабную войну. Наши защитники дают врагу достойный отпор на всех направлениях фронта.
Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 817 дней. О том, что произошло на фронте в течение этих суток – читайте в тексте 24 Канала.
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Украина тайно передислоцировала своих военных в Харьковскую область. Это произошло за несколько дней до начала широкомасштабного наступления России на этом участке фронта. Издание пишет, что наши военные были тайно передислоцированы для помощи в обороне участка границы с Россией за несколько дней до начала нового наступления. В частности, за день до начала повторного наступления подразделение украинской армии уже нанес удары по позициям войск России, которые базировались недалеко от границы. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук рассказал, что ночью 20 мая 2024 года оккупанты атаковали Харьковскую область баллистической ракетой "Искандер-М", а также применили 29 ударных БпЛА типа "Шахед" из районов Приморско-Ахтарск и Курск, что в России. Беспилотники удалось сбить все. В целом Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 493 тысяч своих бойцов. Актуальные потери врага: Ночь на 20 мая у россиян была громкой. Оккупанты жаловались на атаку беспилотников. Около 3 ночи оккупанты заявили о якобы "опасности БпЛА" в Курской области. Захватчики снова грезили о якобы "успешной" работе "Пе-Ве-О". В частности, заявили, что в Обоянском районе якобы "сбили" два дрона. Российские военные 10 мая начали наступление на севере Харьковской области. Сейчас линия фронта проходит в 50 километрах от Харькова, однако горожане не собираются бежать из родного города и приспосабливаются к жизни в таких условиях. К примеру, бизнесмен Юрий Сапронов считает, что своими действиями оккупанты пытаются растянуть линию фронта, а также стремится отвлечь внимание украинских войск от боев в Часовом Яру в Донецкой области. В то же время харьковчанин убежден, что врагу не удастся продвинуться вглубь, чтобы атаковать Харьков из артиллерии. Бизнесмен заверил журналистов, что на Харьковщину перебросили подготовленные бригады, поэтому он не видит рисков для родного города. В то же время Сапронов отмечает, что россияне прибегают к "повседневному геноциду", ведь Харьков находится под постоянными обстрелами из ЗРК С-300 и подвергается авиаударам управляемыми авиабомбами. 15-летний ученик Академии ФК "Металлист" Матвей Колотай, несмотря на постоянные обстрелы, продолжает жить в Харькове, хотя его родители сейчас живут в Кременчуге. Юноша признается, что для него самое главное то, что он играет в футбол. А тренер Михаил Галушко добавил, что его семья сейчас проживает в Харькове и никуда не собирается переезжать. В комментарии CNN мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что город продолжает жить, несмотря ни на что. И хотя в Харькове действуют постоянные отключения света, метро ходит каждые 20 минут, хотя до войны интервалы между поездами составляли две – три минуты, однако харьковчане не бросают родной город. В ночь с 19 на 20 мая оккупанты снова запустили дроны-камикадзе типа "Шахед". Тревогу сначала объявили на Юге, и дальше она начала распространяться по областям Украины.
Украина тайно перебросила войска к границе перед повторным наступлением России, - Sky News
Сколько "Шахедов" сбили ночью
Обновленная статистика потерь врага
Ночью в Курске прогремели взрывы
Как живет Харьков на фоне наступления врага
Россия запускала "Шахеды"
Украина тайно передислоцировала своих военных в Харьковскую область. Это произошло за несколько дней до начала широкомасштабного наступления России на этом участке фронта.
Издание пишет, что наши военные были тайно передислоцированы для помощи в обороне участка границы с Россией за несколько дней до начала нового наступления. В частности, за день до начала повторного наступления подразделение украинской армии уже нанес удары по позициям войск России, которые базировались недалеко от границы.
Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук рассказал, что ночью 20 мая 2024 года оккупанты атаковали Харьковскую область баллистической ракетой "Искандер-М", а также применили 29 ударных БпЛА типа "Шахед" из районов Приморско-Ахтарск и Курск, что в России.
Беспилотники удалось сбить все.
В целом Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 493 тысяч своих бойцов.
Актуальные потери врага:
Ночь на 20 мая у россиян была громкой. Оккупанты жаловались на атаку беспилотников. Около 3 ночи оккупанты заявили о якобы "опасности БпЛА" в Курской области. Захватчики снова грезили о якобы "успешной" работе "Пе-Ве-О". В частности, заявили, что в Обоянском районе якобы "сбили" два дрона.
Российские военные 10 мая начали наступление на севере Харьковской области. Сейчас линия фронта проходит в 50 километрах от Харькова, однако горожане не собираются бежать из родного города и приспосабливаются к жизни в таких условиях.
К примеру, бизнесмен Юрий Сапронов считает, что своими действиями оккупанты пытаются растянуть линию фронта, а также стремится отвлечь внимание украинских войск от боев в Часовом Яру в Донецкой области. В то же время харьковчанин убежден, что врагу не удастся продвинуться вглубь, чтобы атаковать Харьков из артиллерии. Бизнесмен заверил журналистов, что на Харьковщину перебросили подготовленные бригады, поэтому он не видит рисков для родного города.
В то же время Сапронов отмечает, что россияне прибегают к "повседневному геноциду", ведь Харьков находится под постоянными обстрелами из ЗРК С-300 и подвергается авиаударам управляемыми авиабомбами.
15-летний ученик Академии ФК "Металлист" Матвей Колотай, несмотря на постоянные обстрелы, продолжает жить в Харькове, хотя его родители сейчас живут в Кременчуге. Юноша признается, что для него самое главное то, что он играет в футбол. А тренер Михаил Галушко добавил, что его семья сейчас проживает в Харькове и никуда не собирается переезжать.
В комментарии CNN мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что город продолжает жить, несмотря ни на что. И хотя в Харькове действуют постоянные отключения света, метро ходит каждые 20 минут, хотя до войны интервалы между поездами составляли две – три минуты, однако харьковчане не бросают родной город.
В ночь с 19 на 20 мая оккупанты снова запустили дроны-камикадзе типа "Шахед". Тревогу сначала объявили на Юге, и дальше она начала распространяться по областям Украины.