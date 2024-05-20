Россия запускала "Шахеды" и продолжает наступление на Харьковщине: хронология 817 дня войны

Россия продолжает вести против Украины преступную полномасштабную войну. Наши защитники дают врагу достойный отпор на всех направлениях фронта.

Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 817 дней. О том, что произошло на фронте в течение этих суток – читайте в тексте 24 Канала.

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