Россия теряет самолеты, запрет на оружие США для "Азова" сняли: хронология 839 дня войны
Россия уже третий год продолжает полномасштабную войну против Украины. Наши защитники дают врагу достойный отпор на всех направлениях фронта.
Украина противостоит полномасштабной вооруженной агрессии России уже 839 дней. 24 Канал рассказывает о главных событиях за эти сутки на фронте и на политической арене.
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США имели запрет на передачу своего вооружения бригаде "Азов". Авторитетное американское издание пишет, что его наконец отменили. Запрет наложили около 10 лет назад. Издание The Washington Post со ссылкой на Госдеп США пишет, что его наконец отменили. Теперь бригада получит доступ по американской военной помощи. Известно, что она прошла проверку Лихи, которую проводил Государственный департамент США. "Закон Лихи" запрещает передачу военной помощи США иностранным подразделениям, совершившим серьезные нарушения прав человека. Украинские военные сбили еще один российский Су-25 на Покровском направлении. Этот участок до сих пор остается самым горячим на фронте. В течение суток на Покровском направлении россияне 21 раз пытались штурмовать позиции ВСУ вблизи Евгеновки, Новоалександровки, Новопокровского, Яснобродовки, Уманского и Карловки. Украинцы защитники отбили 19 вражеских атак – еще два боестолкновения по состоянию на конец суток продолжались неподалеку Новоалександровки и Новопокровского.
США отменили запрет на передачу американского вооружения для бригады "Азов", – WP
На Покровском направлении сбили Су-25
США имели запрет на передачу своего вооружения бригаде "Азов". Авторитетное американское издание пишет, что его наконец отменили.
Запрет наложили около 10 лет назад. Издание The Washington Post со ссылкой на Госдеп США пишет, что его наконец отменили.
Теперь бригада получит доступ по американской военной помощи. Известно, что она прошла проверку Лихи, которую проводил Государственный департамент США. "Закон Лихи" запрещает передачу военной помощи США иностранным подразделениям, совершившим серьезные нарушения прав человека.
Украинские военные сбили еще один российский Су-25 на Покровском направлении. Этот участок до сих пор остается самым горячим на фронте.
В течение суток на Покровском направлении россияне 21 раз пытались штурмовать позиции ВСУ вблизи Евгеновки, Новоалександровки, Новопокровского, Яснобродовки, Уманского и Карловки. Украинцы защитники отбили 19 вражеских атак – еще два боестолкновения по состоянию на конец суток продолжались неподалеку Новоалександровки и Новопокровского.