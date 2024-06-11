Россия теряет самолеты, запрет на оружие США для "Азова" сняли: хронология 839 дня войны

Россия уже третий год продолжает полномасштабную войну против Украины. Наши защитники дают врагу достойный отпор на всех направлениях фронта.

Украина противостоит полномасштабной вооруженной агрессии России уже 839 дней. 24 Канал рассказывает о главных событиях за эти сутки на фронте и на политической арене.

Смотрите также Триумф Ле Пен и шок для Макрона: как выборы во Франции могут повлиять на поддержку Украины