Взрывы в нескольких областях и анонс новой информации о F-16: хронология 864 дня войны

Россия продолжает вести против Украины полномасштабную войну уже третий год. В то же время наши военные дают врагу достойный отпор по всей линии фронта.

Полномасштабная война России против Украины продолжается уже 864 дня. Обо всем, что происходит на фронте и на международной политической арене – читайте на 24 Канале.

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