Атака дронов на Тульскую область, ночной обстрел "Шахедами": хронология 972 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 972 сутки. В России ночью прогремели взрывы. Ночью оккупанты в очередной раз атаковали "Шахедами".

О последствиях вражеских атак, новых военных преступлениях россиян, ситуации на фронте, главных новостях 22 октября – пишет 24 Канал.

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