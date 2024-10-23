Атака дронов на Тульскую область, ночной обстрел "Шахедами": хронология 972 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 972 сутки. В России ночью прогремели взрывы. Ночью оккупанты в очередной раз атаковали "Шахедами".
О последствиях вражеских атак, новых военных преступлениях россиян, ситуации на фронте, главных новостях 22 октября – пишет 24 Канал.
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В своей колонке для Hufvudstadsbladet Андрей Ермак отметил, что Россия должна понести ответственность, в частности, за экоцид, "чтобы не допустить повторения подобных преступлений в будущем". "Но сначала мы должны победить и создать условия для мира. С этой целью президент Зеленский представил план победы Украины, и мы глубоко благодарны Финляндии и другим союзникам, которые поддерживают эти усилия", – написал он. Мы готовы обсуждать любые варианты корректировки нашего предложения при условии соответствия международному праву и соблюдения территориальной целостности Украины, неприкосновенности ее границ и полного суверенитета страны. Украина, как жертва агрессии, не может принять никаких изменений, которые угрожают ее существованию, праву на самоопределение или человеческому достоинству украинского народа, Ждем первые подразделения завтра на Курском направлении... Пока непонятно, сколько их и как они будут оснащены. Увидим через несколько дней, Зафиксированы попадания КАБов в Киевском и Холодногорском районах. В Холодногорском районе УАБ попал в землю, произошло разрушение легких деревянных конструкций, без пожара. В Киевском районе частично повылетали стекла жилых домов, повреждены гаражи рядом. Игорь Терехов писал о прилете в Киевском районе рядом с учебным заведением. Враг готовит подразделения из бойцов Северной Кореи для войны против Украины. Даже может быть 2 бригады по 6 тысяч человек. Об этом в вечернем обращении заявил Владимир Зеленский. Президент подчеркнул: Украина ожидает жесткой предметной реакции мира не только словами. Российское военное руководство решило создать пехотные батальоны из 1 полка ракетных войск стратегического назначения. Это происходит на Курском направлении. Активист Владимир Грубник рассказал об отправке в 1 полк ракетных войск стратегического назначения, "который выполняет задачи обычного отдельного стрелкового полка на Курском направлении", средств связи. По его словам, полк РВСН воюет как пехотное подразделение со стрелковым вооружением в виде отдельных батальонов. Он пояснил, что подразделение не получило нужных средств связи, поэтому волонтеры передали им гражданские китайские радиостанции. В Харьковской области была объявлена воздушная тревога около половины 6 вечера. В Воздушных силах тогда сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Вскоре в Харькове прогремел взрыв. Владимир Зеленский рассказал, что партнеры помогают укомплектовывать бригады в украинской армии. Об этом было заранее согласовано, и подписаны соответствующие договоры. Об этом президент Украины заявил во время вчерашней встречи с журналистами, состоявшейся после переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином. Сейчас между Украиной и США существуют некоторые договоренности по нескольким пакетам военной помощи. Они касаются усиления отечественного военно-промышленного комплекса и дальнобойности. Один из них на 400 миллионов долларов был анонсирован министром обороны США Остином во время визита в Киев 21 октября. По его словам, позже будет еще один транш в размере 700 – 800 миллионов долларов. Он также будет касаться дальнобойного оружия. Владимир Зеленский предложил в Плане победы Украины в войне, которую развернула Россия, пункт о неядерном пакете сдерживания амбиций Кремля. Он может быть альтернативой членству в НАТО до завершения войны. Владимир Зеленский опроверг информацию об увольнении двух должностных лиц. Речь идет о главе ГУР Кирилле Буданове и министре обороны Рустеме Умерове. Об этом президент Украины заявил во время встречи с журналистами, состоявшейся после переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином. Одним из основных пунктов Плана победы является то, что Украина должна получить приглашение в НАТО. Президент очертил реакцию партнеров на это. Зеленский отметил, что большинство стран Альянса поддерживают первый пункт "Плана победы" - приглашение Украины в НАТО до завершения войны. Александр Сырский рассказал, что провел конструктивную и плодотворную встречу с Министром обороны США Ллойдом Остином. Главнокомандующий очертил ему стратегическую ситуацию на фронте и особенности оперативного положения. Кроме этого, они обсудили реализацию полного потенциала отдельных средств поражения украинских подразделений, усиление возможностей ПВО и ряд других вопросов, которые в перспективе будут иметь эффект на поле боя. Специалистам удалось зафиксировать прибытие северокорейских военных на военную базу в России в Приморском крае. Кремль может использовать войска КНДР для штурмов на востоке Украины зимой. Такое сотрудничество может стать частью более широкого альянса против Запада. Россия может послать военных из Северной Кореи для зимних штурмов на востоке Украины, в частности в районе Покровска. В ночь на 22 октября российские захватчики атаковали Украину "Шахедами", а также дронами неустановленного типа. В общем насчитали 60 вражеских БпЛА противника. Их противник запускал из Курска, Ейска, а также Приморско-Ахтарска в России. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате вражеской атаки в двух частных домах разбиты окна и двери. Потерпела и Никопольщина. С вечера агрессор продолжал бить по району дронами-камикадзе, обстреливать артиллерией. Ударил и из РСЗО "Град". Бил по Никополю, Покровской, Червоногригорьевской и Мировской громадах. Враг в очередной раз нанес авиационный удар по Сумам. Ночью 22 октября "Шахеды" попали здесь в частный жилой сектор. Неизвестные дроны атаковали город Ефремов в Тульской области. Примерно в 3 ночи по Киеву 22 октября здесь прогремели взрывы и произошел пожар.
Украина готова к обсуждению всех возможных вариантов завершения войны: в ОП назвали условия
– подчеркнул Андрей Ермак.
23 октября ждем первые северокорейские войска в Курской области, – Буданов
– говорит Буданов.
Россия обстреляла Харьков
2 бригады по 6 тысяч человек, Зеленский заявил, что Россия уже готовит военных из КНДР
Российских ракетчиков стратегических сил перевели в пехоту из-за "кадрового дефицита", –СМИ
В Харькове прогремели взрывы
Какова ситуация с укомплектованиями украинских бригад
США готовят пакеты помощи для усиления украинского ВПК и дальнобойности, – Зеленский
Нам нужно то, что может остановить Путина, – Зеленский о "пакете сдерживания"
Зеленский отрицает, что планировал уволить Умерова и Буданова
По приглашению в НАТО есть консенсус большинства членов и сдержанная позиция нескольких, – Зеленский
Сырский встретился с Остином
Зафиксировано прибытие военных из Северной Кореи в Приморский край
Россия может привлечь войска КНДР для зимних атак на Востоке
Ночью Украину атаковали 60 вражеских БпЛА
Россияне обстреляли Днепропетровскую область
Враг атаковал "Шахедами" жилой сектор в Сумах
Тульскую область атаковали дроны
В своей колонке для Hufvudstadsbladet Андрей Ермак отметил, что Россия должна понести ответственность, в частности, за экоцид, "чтобы не допустить повторения подобных преступлений в будущем".
"Но сначала мы должны победить и создать условия для мира. С этой целью президент Зеленский представил план победы Украины, и мы глубоко благодарны Финляндии и другим союзникам, которые поддерживают эти усилия", – написал он.
Мы готовы обсуждать любые варианты корректировки нашего предложения при условии соответствия международному праву и соблюдения территориальной целостности Украины, неприкосновенности ее границ и полного суверенитета страны. Украина, как жертва агрессии, не может принять никаких изменений, которые угрожают ее существованию, праву на самоопределение или человеческому достоинству украинского народа,
Ждем первые подразделения завтра на Курском направлении... Пока непонятно, сколько их и как они будут оснащены. Увидим через несколько дней,
Зафиксированы попадания КАБов в Киевском и Холодногорском районах.
В Холодногорском районе УАБ попал в землю, произошло разрушение легких деревянных конструкций, без пожара. В Киевском районе частично повылетали стекла жилых домов, повреждены гаражи рядом. Игорь Терехов писал о прилете в Киевском районе рядом с учебным заведением.
Враг готовит подразделения из бойцов Северной Кореи для войны против Украины. Даже может быть 2 бригады по 6 тысяч человек.
Об этом в вечернем обращении заявил Владимир Зеленский. Президент подчеркнул: Украина ожидает жесткой предметной реакции мира не только словами.
Российское военное руководство решило создать пехотные батальоны из 1 полка ракетных войск стратегического назначения. Это происходит на Курском направлении.
Активист Владимир Грубник рассказал об отправке в 1 полк ракетных войск стратегического назначения, "который выполняет задачи обычного отдельного стрелкового полка на Курском направлении", средств связи.
По его словам, полк РВСН воюет как пехотное подразделение со стрелковым вооружением в виде отдельных батальонов. Он пояснил, что подразделение не получило нужных средств связи, поэтому волонтеры передали им гражданские китайские радиостанции.
В Харьковской области была объявлена воздушная тревога около половины 6 вечера. В Воздушных силах тогда сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
Вскоре в Харькове прогремел взрыв.
Владимир Зеленский рассказал, что партнеры помогают укомплектовывать бригады в украинской армии. Об этом было заранее согласовано, и подписаны соответствующие договоры.
Об этом президент Украины заявил во время вчерашней встречи с журналистами, состоявшейся после переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином.
Сейчас между Украиной и США существуют некоторые договоренности по нескольким пакетам военной помощи. Они касаются усиления отечественного военно-промышленного комплекса и дальнобойности.
Один из них на 400 миллионов долларов был анонсирован министром обороны США Остином во время визита в Киев 21 октября.
По его словам, позже будет еще один транш в размере 700 – 800 миллионов долларов. Он также будет касаться дальнобойного оружия.
Владимир Зеленский предложил в Плане победы Украины в войне, которую развернула Россия, пункт о неядерном пакете сдерживания амбиций Кремля.
Он может быть альтернативой членству в НАТО до завершения войны.
Владимир Зеленский опроверг информацию об увольнении двух должностных лиц. Речь идет о главе ГУР Кирилле Буданове и министре обороны Рустеме Умерове.
Об этом президент Украины заявил во время встречи с журналистами, состоявшейся после переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином.
Одним из основных пунктов Плана победы является то, что Украина должна получить приглашение в НАТО. Президент очертил реакцию партнеров на это.
Зеленский отметил, что большинство стран Альянса поддерживают первый пункт "Плана победы" - приглашение Украины в НАТО до завершения войны.
Александр Сырский рассказал, что провел конструктивную и плодотворную встречу с Министром обороны США Ллойдом Остином. Главнокомандующий очертил ему стратегическую ситуацию на фронте и особенности оперативного положения.
Кроме этого, они обсудили реализацию полного потенциала отдельных средств поражения украинских подразделений, усиление возможностей ПВО и ряд других вопросов, которые в перспективе будут иметь эффект на поле боя.
Специалистам удалось зафиксировать прибытие северокорейских военных на военную базу в России в Приморском крае.
Кремль может использовать войска КНДР для штурмов на востоке Украины зимой. Такое сотрудничество может стать частью более широкого альянса против Запада.
Россия может послать военных из Северной Кореи для зимних штурмов на востоке Украины, в частности в районе Покровска.
В ночь на 22 октября российские захватчики атаковали Украину "Шахедами", а также дронами неустановленного типа. В общем насчитали 60 вражеских БпЛА противника.
Их противник запускал из Курска, Ейска, а также Приморско-Ахтарска в России. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате вражеской атаки в двух частных домах разбиты окна и двери.
Потерпела и Никопольщина. С вечера агрессор продолжал бить по району дронами-камикадзе, обстреливать артиллерией. Ударил и из РСЗО "Град".
Бил по Никополю, Покровской, Червоногригорьевской и Мировской громадах.
Враг в очередной раз нанес авиационный удар по Сумам. Ночью 22 октября "Шахеды" попали здесь в частный жилой сектор.
Неизвестные дроны атаковали город Ефремов в Тульской области. Примерно в 3 ночи по Киеву 22 октября здесь прогремели взрывы и произошел пожар.