Оккупанты готовят "эвакуацию" населения на Херсонщине и Запорожье: хронология 409 дня войны
8 апреля 2023, 06:27Читати новину українською
Полномасштабная война в Украине длится уже 409 дней. Наши защитники героически противостоят русским оккупантам. Самые горячие бои сейчас идут на Востоке.
О борьбе украинцев на фронте и дипломатическом уровне 8 апреля рассказывает 24 Канал.
Кстати говоря Деоккупация Крыма безальтернативна не только для Украины, но и для всего мира, – Зеленский
Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ
06:20 В Генштабе сообщили, что оккупанты наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки ВСУ отбили более 60 атак противника по указанным направлениям.
Враг готовит к эвакуации населения временно оккупированной Херсонщины и Запорожья. Людей хотят вывозить в оккупированный Крым.04:40 В США "слили" новые секретные документы об Украине, Китае и Ближнем Востоке. Это уже второй раз через несколько дней. В Пентагоне предупредили, что утечка представляет серьезную угрозу для системы безопасности и может помешать военному планированию в Украине.03:29 Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подчеркнул, что все россияне, незаконно поселившиеся в Крыму, должны покинуть территорию полуострова.02:33 В римском Колизее состоялся Крестный путь. Предварительно во время него на одном из стояний крест должны были нести украинский и российский мальчики. Однако после огласки этого решили не делать.