Оккупанты готовят "эвакуацию" населения на Херсонщине и Запорожье: хронология 409 дня войны

Полномасштабная война в Украине длится уже 409 дней. Наши защитники героически противостоят русским оккупантам. Самые горячие бои сейчас идут на Востоке.

О борьбе украинцев на фронте и дипломатическом уровне 8 апреля рассказывает 24 Канал.

Кстати говоря Деоккупация Крыма безальтернативна не только для Украины, но и для всего мира, – Зеленский

В Чугуевском районе Харьковщины на минах взорвались три человека. Двое гражданских наткнулись на мину на поле. Еще один спасатель пострадал, помогая раненым. Всех забрали в больницу.В Полтаве снесут памятники советским генералам Зигину и Ватутину, а также российскому поэту Пушкину. Решение о демонтаже принял полтавский горсовет.ВСУ уже ликвидировали 177 680 оккупантов, за минувшие сутки – 570.



Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

06:20 В Генштабе сообщили, что оккупанты наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки ВСУ отбили более 60 атак противника по указанным направлениям.

Враг готовит к эвакуации населения временно оккупированной Херсонщины и Запорожья. Людей хотят вывозить в оккупированный Крым.

В США "слили" новые секретные документы об Украине, Китае и Ближнем Востоке. Это уже второй раз через несколько дней. В Пентагоне предупредили, что утечка представляет серьезную угрозу для системы безопасности и может помешать военному планированию в Украине.Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подчеркнул, что все россияне, незаконно поселившиеся в Крыму, должны покинуть территорию полуострова.В римском Колизее состоялся Крестный путь. Предварительно во время него на одном из стояний крест должны были нести украинский и российский мальчики. Однако после огласки этого решили не делать.